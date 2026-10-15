M jak miłość, 1950: Magda zszokowana wynikiem testu. Te objawy ją całkowicie zmyliły - ZDJĘCIA

Magda z „M jak miłość” odrzuci poranną kawę

W 1950 odcinku „M jak miłość” dzień Budzyńskiej nie zacznie się normalnie. Kiedy tylko weźmie łyk swojej ulubionej kawy, poczuje ogromny wstręt. Mimo że napój zrobiono jak zwykle, tym razem jego smak będzie dla niej całkowicie nie do zniesienia.

Magda zignoruje ten fakt. Nie będzie miała najmniejszych powodów, by przypuszczać, że jest w ciąży. Z powodu poważnych problemów z sercem od zawsze wiedziała, że biologiczne macierzyństwo może być dla niej śmiertelnie niebezpieczne. Ostatnio nawet podejrzewała u siebie wczesną menopauzę, więc myśl o dziecku będzie ostatnią rzeczą, jaka przyjdzie jej do głowy.

Budzyńska w „M jak miłość” poczuje mdłości i osłabienie

Nietypowy smak kawy to tylko początek. W 1950 odcinku „M jak miłość” samopoczucie Magdy drastycznie się pogorszy. Pojawią się duszności, uderzenia gorąca, mdłości i ogromne zmęczenie. Choć to klasyczne objawy ciąży, Budzyńska w ogóle nie połączy kropek.

Uzależni to od stresu, przemęczenia lub wahań hormonalnych, co wydaje się logiczne w świetle ostatnich wydarzeń w kancelarii i życiu bliskich. Magda postanowi po prostu zagryźć zęby, udawać, że wszystko jest w porządku i zignorować sygnały wysyłane przez własne ciało w 1950 odcinku „M jak miłość”.

Dwie kreski na teście ciążowym. Magda w „M jak miłość” zaniemówi

W 1950 odcinku „M jak miłość”, po upływie odpowiedniego czasu, Magda spojrzy na test i zamrze. Zobaczy dwie wyraźne kreski, co jednoznacznie potwierdzi ciążę. Będzie to dla niej trudne do uwierzenia, gdyż całe życie wmawiano jej, jak wielkim zagrożeniem dla jej przeszczepionego serca byłaby ciąża. To, co uważała za całkowicie niemożliwe, stanie się rzeczywistością.

Na razie postanowi zataić prawdę przed Andrzejem (Krystian Wieczorek). Będzie musiała najpierw sama upewnić się, że to nie jest błąd. Dlatego kupi kolejne testy, a każdy potwierdzi to samo. Dopiero w 1951 odcinku podzieli się z mężem nowiną, która wywróci ich życie do góry nogami.

Kiedy premiera 1950 odcinka „M jak miłość”?

Emisja 1950 odcinka „M jak miłość” zaplanowana jest na wtorek, 20 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie TVP2.

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