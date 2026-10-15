Modne paznokcie na 2027 rok. Kształt soft square i waniliowe odcienie zdominują salony

W nadchodzącym 2027 roku absolutnym hitem stylizacji paznokci zostanie soft square, czyli innowacyjne połączenie klasycznego migdała z kwadratem, które wizualnie odejmuje dłoniom lat.

Ostre, niewygodne krawędzie odchodzą do lamusa na rzecz tak zwanych gołych paznokci, kremowych odcieni wanilii oraz wyrazistych barw, takich jak głęboka czekolada czy błękit.

Poznanie najnowszych trendów kosmetycznych pozwoli idealnie zadbać o wygląd dłoni, które bez wątpienia stanowią najważniejszą wizytówkę każdej kobiety.

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Najmodniejsze paznokcie 2027. Kształt płytki soft square odmładza dłonie

Estetycznie wykonany manicure to dla wielu kobiet absolutna podstawa codziennego dbania o wizerunek. O ile w 2026 roku klientki salonów kosmetycznych stawiały na odważne formy i tradycyjne barwy, o tyle zbliżający się 2027 rok przyniesie zauważalną ewolucję w podejściu do stylizacji. Zmiany dotkną przede wszystkim samego kształtu płytki. Fanki klasyki mogą jednak odetchnąć z ulgą, ponieważ popularny migdał nadal utrzyma się w czołówce. Ta ponadczasowa, zaokrąglona forma doskonale komponuje się z każdym wiekiem i pasuje zarówno do stonowanych pasteli, jak i bogato zdobionych wariacji.

Nadchodzące miesiące będą jednak stały pod znakiem maksymalnej naturalności. Ostatnie sezony upłynęły pod dyktando ostrych, kwadratowych paznokci, które choć efektowne, bywały wyjątkowo niepraktyczne. Haczyły o ubrania, sprzyjały uszkodzeniom mechanicznym i optycznie skracały palce. W 2027 roku manicurzystki masowo zaczną proponować formę soft square (znaną też jako squoval). To swego rodzaju kompromis między kwadratem a migdałem, charakteryzujący się łagodnie spiłowanymi bokami. Taki zabieg sprawia, że płytka jest znacznie wygodniejsza w noszeniu, a skóra dłoni wydaje się wyraźnie młodsza i bardziej promienna.

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Manicure 2027: od gołych paznokci po błękit Tiffany'ego

Głównym nurtem w kolorystyce stanie się koncepcja gołych paznokci, stanowiąca odpowiednik kosmetycznego trendu make-up no make-up. Chodzi o to, by dłonie wyglądały na całkowicie nienaruszone lakierem, choć w rzeczywistości pokrywa się je transparentnymi odżywkami lub półprzezroczystą, mleczną bielą. Kolejną, niezwykle pożądaną wariacją tego stylu będą Vanilla Nails. W tym przypadku stylizacje opierają się na kremowych, śmietankowych tonach, wykończonych wyjątkowo mocnym, świetlistym połyskiem, co nadaje całości niezwykle elegancki charakter.

Zwolenniczki bardziej nasyconych barw nie muszą jednak rezygnować ze swoich dotychczasowych preferencji. Wyraziste lakiery nadal znajdą swoje stałe miejsce w paletach kosmetyczek, ale z wyraźnym podziałem na konkretne pory roku. W chłodniejszych miesiącach zimowych na dłoniach królować będzie głęboka, ciemna czekolada. Z kolei w gorącym sezonie letnim salony zdominują najróżniejsze odcienie niebieskiego. Według zapowiedzi ekspertów, prawdziwym hitem wakacji 2027 ma szansę zostać kultowy błękit Tiffany'ego, który wręcz doskonale podkreśli letnią opaleniznę.