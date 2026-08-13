"Ród smoka" za nami, czas na powrót "Rycerza Siedmiu Królestw". Oto co wiemy o 2. sezonie

"Rycerz Siedmiu Królestw" - kiedy 2. sezon trafi do HBO Max?

Ekipa "Rycerza Siedmiu Królestw" weszła na plan nowych odcinków niedługo po zakończeniu emisji pierwszego sezonu. Druga seria, która również będzie liczyć tylko sześć odcinków, adaptuje drugą z nowelek o Dunku (Peter Claffey) i Jaju (Dexter Sol Ansell) autorstwa George'a R. R. Martina, zatytułowaną "Zaprzysiężony miecz". Choć zdjęcia do drugiego sezonu musiały zostać przerwane w wyniku nawałnicy, która zalała plan zdjęciowy, nie zaburzyło to planów HBO względem premiery, która wciąż planowana jest na pierwszą połowę 2027 roku.

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"Rycerz Siedmiu Królestw" - co się wydarzy w 2. sezonie?

Złe wieści są takie, że w drugim sezonie "Rycerza Siedmiu Królestw" nie powróci większość obsady pierwszego. Nie zobaczymy już ani Maekara (Sam Spruell), ani Lyonela (Daniel Ings), ani Raymuna (Shaun Thomas), ani Aeriona (Finn Bennett), aczkolwiek za tym ostatnim raczej mało kto będzie tęsknił. Dobra wiadomość jest zaś taka, że poznamy nowych bohaterów, w tym babcię Tywina Lannistera (Charles Dance) z "Gry o tron".

W "Zaprzysiężonym mieczu" Dunk i Jajo zaciągają się na służbę u ser Eustace'a Osgreya - rycerza na włościach, którego ród był niegdyś jedną z najważniejszych familii Reach, ale po Podboju Targaryenów stracił na znaczeniu i ostatecznie podupadł. W wyniku potwornej suszy, która nawiedziła Westeros, dochodzi do sporu sąsiedzkiego pomiędzy Osgreyem, a panią Zimnej Fosy, lady Rohanne Webber (to właśnie rzeczona babcia Tywina, aczkolwiek przyszły lord Casterly Rock nie był wówczas nawet w planach), która "ukradła mu strumień". Dunk klasycznie znajduje się w oku cyklonu, musi kombinować, które rozwiązanie jest tym godnym prawdziwego rycerza, a na jaw wychodzą mroczne tajemnice. No i przy okazji jest dużo humoru - osobiście uważam, że druga nowelka, choć jest tą zdecydowanie najmniej emocjonującą, bawi najbardziej.

"Rycerz Siedmiu Królestw" jeszcze nas zaskoczy

Wiemy też, że nowe odcinki "Rycerza Siedmiu Królestw" zawierać będą sceny i informacje będące nowością nawet dla zapalonych miłośników pióra George'a R. R. Martina, którzy nowelki o Dunku i Jaju znają na pamięć. Tak się bowiem składa, że autor dostarczył showrunnerowi materiały, które ostatecznie nie znalazły się w książce.

Dał mi kilka nieopublikowanych stron – autentyczne teksty, które znalazł gdzieś w swoich aktach i nam przesłał. Skorzystaliśmy z nich. Dla zagorzałych fanów mamy kilka dodatkowych elementów, które – jako, że pochodzą z szafek George'a – są kanoniczne - zapowiedział Ira Parker w wywiadzie dla The Hollywood Reporter.

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"Rycerz Siedmiu Królestw" - nowi członkowie obsady

W rolach głównych powrócą Peter Claffey i Dexter Sol Ansell, a do obsady w drugim sezonie dołączyli Lucy Boynton jako lady Rohanne Webber, Babou Ceesay jako ser Bennis od Brązowej Tarczy oraz Peter Mullan jako ser Eustace Osgrey.

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