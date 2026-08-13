"Reacher". Ile odcinków liczy 4. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Reacher" powrócił i przytargał ze sobą nawet spin-off zatytułowany "Neagley", który zadebiutuje ze wszystkimi odcinkami tuż po zakończeniu emisji czwartego sezonu serialu matki.

"Reacher" - co się wydarzy w 4. sezonie?

Czwarty sezon "Reachera" oparty jest na trzynastej powieści z bestsellerowej serii o Jacku Reacherze autorstwa Lee Childa - "Gone Tomorrow". Gdy przypadkowe spotkanie ze zrozpaczoną nieznajomą w metrze kończy się tragedią, Jack Reacher (Alan Ritchson) zostaje wciągnięty w skomplikowaną i śmiertelnie niebezpieczną grę, w której musi zmierzyć się z bezwzględnymi przeciwnikami powiązanymi z najwyższymi szczeblami władzy. Do obsady czwartego sezonu dołączają Sydelle Noel, Chris Marquette, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan oraz Kathleen Robertson.

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"Reacher", 4. sezon - ile odcinków liczy nowa seria i kiedy finał? (harmonogram premier)

Czwarty sezon "Reachera" ukazuje się w środy i liczy łącznie osiem odcinków. Pierwsze trzy zadebiutowały w serwisie Prime Video w środę 12 sierpnia, a ostatni obejrzymy w połowie września. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Reacher" 4. sezon, 1. odcinek - premiera 12 sierpnia,

"Reacher" 4. sezon, 2. odcinek - premiera 12 sierpnia,

"Reacher" 4. sezon, 3. odcinek - premiera 12 sierpnia,

"Reacher" 4. sezon, 4. odcinek - premiera 19 sierpnia,

"Reacher" 4. sezon, 5. odcinek - premiera 26 sierpnia,

"Reacher" 4. sezon, 6. odcinek - premiera 2 września,

"Reacher" 4. sezon, 7. odcinek - premiera 9 września,

"Reacher" 4. sezon, 8. odcinek - premiera 16 września.

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"Neagley" - o czym opowie pierwszym spin-off "Reachera"?

Serial "Neagley" również został oparty na postaci stworzonej przez Lee Childa. Frances Neagley (Maria Sten) jest prywatną detektyw z Chicago oraz byłą podopieczną Jacka Reachera (Alan Ritchson) z elitarnego 110. Oddziału Śledczego Żandarmerii Wojskowej USA. Gdy dowiaduje się, że jej bliski przyjaciel z przeszłości zginął w podejrzanie wyglądającym wypadku, postanawia za wszelką cenę doprowadzić do wymierzenia sprawiedliwości. Wykorzystując wszystko, czego nauczyła się od Jacka Reachera oraz podczas służby w oddziale 110., Neagley wkracza na niebezpieczną ścieżkę prowadzącą do odkrycia śmiertelnie niebezpiecznego zagrożenia.

Obok Marii Sten w roli Frances Neagley, w serialu występują również: Greyston Holt jako detektyw Hudson Riley, Adeline Rudolph jako Renee Birdwhistle, Jasper Jones jako Keno, Matthew Del Negro jako Pierce Woodrow oraz Damon Herriman jako Lawrence Cole. Gościnnie w roli Jacka Reachera pojawi się także Alan Ritchson.

Prime Video - co warto obejrzeć w serwisie?

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