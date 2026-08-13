Panna młoda, odcinek 172: Cihan stawia warunek! Szokujące wyzwanie dla Hancer i Meliha

Panna młoda. Cihan żąda wyprowadzki Hancer i Meliha ze starego domu

O poranku, trawiony potężną zazdrością o Hancer, Cihan wpadnie w furię i niespodziewanie pojawi się w starym domu na swojej posiadłości. Bez ogródek wyciągnie kobietę z łóżka, domagając się, by natychmiast opuściła to miejsce wraz z nowym mężem. Jednak zgodnie z prawem, nieruchomość należy teraz do niej i ani myśli się wyprowadzać. Hancer pragnie pozostać tam ze względu na dziecko Cihana, którego się spodziewa, chcąc być blisko ukochanego i miejsca, w którym narodziło się ich uczucie.

Starcie Meliha i Cihana w obronie Hancer

W odpowiedzi na wściekły atak Cihana w 172. odcinku, do akcji wkroczy Melih. Nowy mąż Hancer nie da się zdominować ani zimnemu spojrzeniu, ani uszczypliwym komentarzom rywala o tym, że powinien sam zapewnić dach nad głową ciężarnej żonie. Melih, odpierając zarzuty, stwierdzi stanowczo, że Hancer ma prawo mieszkać w starym domu. Doda również, że jeśli Cihanowi to nie odpowiada, może przenieść się ze swoją rodziną do innej rezydencji.

Melih postanowi dolać oliwy do ognia, sugerując, że Hancer wybrała go właśnie dlatego, że szanuje jej wybory i nie próbuje jej kontrolować. Na te słowa Cihan zareaguje sarkastycznym zaproszeniem na wspólną kolację, poddając w wątpliwość odwagę rywala, by usiąść z nim przy jednym stole.

20

Hancer i Melih pojawiają się w rezydencji jako zakochana para

W kulminacyjnym momencie 172. odcinka „Panny młodej”, Hancer i Melih odpowiedzą na prowokację Cihana, pojawiając się w rezydencji na kolacji. Para celowo zacznie odgrywać przed wszystkimi domownikami rolę idealnie dobranego małżeństwa, co doprowadzi zdezorientowanego biznesmena na skraj wybuchu. Widok splątanych dłoni nowożeńców okaże się dla niego wyjątkowo trudny do zniesienia, jednak ostatecznie Cihan, powstrzymując wściekłość, rzuci tylko komentarz o ich niezwykłym tupetu i zaprosi do stołu.

Awans w rezydencji Develioglu: Beyza i Nusret przeciwko obecności Hancer

Obecność Hancer w rezydencji wzbudzi ogromny opór ze strony Beyzy, która od razu zasygnalizuje Cihanowi swoje kategoryczne niezadowolenie z wizyty jego byłej żony i jej obecnego męża. W odpowiedzi Cihan stwierdzi, że nikt nie zmusza jej do obecności na kolacji i zasugeruje, by po prostu wycofała się do swojego pokoju.

Sytuacja ulegnie pogorszeniu, gdy do konfrontacji dołączy ojciec Beyzy. Nusret wyrazi swoje stanowcze oburzenie faktem zaproszenia byłej żony do domu, w którym przebywa obecna małżonka Cihana oraz jego dziecko, uznając to za kompletnie niedopuszczalne. Na te zarzuty Cihan, nie przebierając w słowach, przypomni Nusretowi, że on również jest tutaj wyłącznie gościem.

Gdy Nusret oświadczy, że nie ma zamiaru uczestniczyć w tej, jak to określił, farsie, do akcji wkroczy Hancer, stanowczo broniąc swojego prawa do przebywania w rezydencji. Kobieta wypomni im, jak przez miesiące musiała znosić pobyt Beyzy w swoim domu pod pozorem pokrewieństwa, a także to, kto wręczał im obrączki. Oskarży Nusreta o hipokryzję, przypominając mu jego własną, doskonałą grę aktorską.

Cihan, kompletnie zaskoczony słowami ukochanej, nie uwierzy, że Hancer chowała w sobie tak ogromną urazę. Z kolei Nusret oskarży ją o próbę wywołania chaosu i zakłócenia rodzinnego spokoju, zapowiadając, że nie dadzą jej satysfakcji. Postanowi, że wszyscy pozostaną przy stole, a każdy kęs ma przypominać Hancer, jak bardzo nie zasługuje na to miejsce. Jego słowa potwierdzi Mukadder, matka Cihana.

Derya odkrywa szokującą tajemnicę o dziecku Beyzy

W trakcie wspomnianej kolacji w rezydencji, daleko w innej części Stambułu, Tayyar zdradzi Deryi szokującą prawdę: noworodek przebywający w rodzinie Develioglu, oficjalnie uznawany za syna Beyzy i Cihana, w rzeczywistości został urodzony przez Yoncę. Mężczyzna wyjaśni, że ani Nusret, ani tym bardziej Cihan, nie są ojcami dziecka.

Zdumiona Derya nie będzie potrafiła zrozumieć, dlaczego Nusret zaangażował się w tę sprawę. Tayyar wyjaśni jej skomplikowany plan, w którym bezpłodna, choć mająca bogatego męża córka Nusreta przez miesiące udawała ciążę. Następnie wspólnie z ojcem zmusili Yoncę do oddania noworodka, by zrobić z niego oficjalnego dziedzica rodu Develioglu. Ostrzeże również, że dla zatarcia śladów posunęli się nawet do tego, by niemal zakopać Yoncę żywcem, a jakikolwiek błąd ze strony prawdziwej matki może pociągnąć wszystkich na dno.

Derya, wstrząśnięta nowymi faktami, skłamie, że nigdy nie słyszała o tej rodzinie. W ten sposób, w 172. odcinku, dowie się, że Beyza wcale nie jest matką dziecka Cihana, a cała ta mistyfikacja to wynik spisku, w którym uczestniczy również matka biznesmena, Mukadder, będąca w pełnej zmowie z synową.