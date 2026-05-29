"Ród smoka". Nowy zwiastun 3. sezonu zdradza zaskakująco wiele z fabuły. Co się wydarzy?

Powrót "Rodu smoka" to jedna z najważniejszych premier tego lata. Nowe odcinki prequela "Gry o tron" zadebiutują w HBO Max w poniedziałek 22 czerwca, a machina promocyjna ruszyła pełną parą. Dziś pokazano ostateczny zwiastun, który wygląda naprawdę dobrze i zapowiada, że Rhaenyra (Emma D'Arcy) spotka się z mało entuzjastycznym przyjęciem poddanych, znów popadnie w rozpacz, a trup ścielił się będzie gęsto. A i będą oczywiście smoki, dużo smoków.

"Ród smoka" - zwiastun 3. sezonu pokazuje zajęcie Królewskiej Przystani i masę scen batalistycznych

W zaprezentowanej zapowiedzi widzimy jak królowa Rhaenyra wraz z Daemonem (Matt Smith) i resztą swych popleczników odbija stolicę z rąk Zielonych. Smoki szybują nad miastem i lądują na dziedzińcu Czerwonej Twierdzy, a Alicent (Olivia Cook) łamie dane byłej przyjaciółce słowo i ostrzega Aemonda (Ewan Mitchell) przed atakiem. Zwiastun pokazuje też nowe ujęcia z szumnie zapowiadanej bitwy w Gardzieli; którą zobaczymy już w pierwszym odcinku trzeciego sezonu; w tym między innymi księcia Jacaerysa (Harry Collett) lecącego na Vermaxie.

Ponad 2-minutowy trailer napakowany jest akcją i wygląda na to, że w istocie zobaczymy aż kilka scen batalistycznych, a w "Rodzie smoka" wreszcie zacznie się konkretnie dziać. Do akcji wkroczy też armia Północy ze sztandarami rodu Starków, dowodzona przez Rodericka Dustina (w tej roli Tommy Flanagan).

"Ród smoka" - premiera i obsada 3. sezonu

Trzeci sezon "Rodu smoka" wystartuje w poniedziałek 22 czerwca i będzie liczył osiem odcinków (tym razem była to z góry zaplanowana liczba). W rolach głównych powracają Emma D'Arcy jako królowa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith jako Daemon Targaryen, Tom Glynn-Carney jako król Aegon II Targaryen, Olivia Cooke jako królowa wdowa Alicent Hightower oraz Ewan Mitchell jako książę Aemond Targaryen, a na ekranie partnerują im m.in. Steve Toussaint jako Corlys Velaryon, Rhys Ifans jako ser Otto Hightower, Fabien Frankel jako ser Criston Cole, Sonoya Mizuno jako Mysaria oraz Harry Collett jako książę Jacaerys Velaryon.

