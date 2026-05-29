Zwycięstwo nad Linette nie uspokaja. Ekspert ostrzega przed formą Igi Świątek

Iga Świątek w Roland Garros. Wygrana w polskim starciu

Iga Świątek bez większych przeszkód awansuje do kolejnych rund Roland Garros. Jej zmagania rozpoczęły się od zdecydowanego zwycięstwa nad Australijką Emerson Jones (6:1, 6:2). W drugiej rundzie reprezentantka Polski pewnie rozprawiła się z Sarą Bejlek, wygrywając z Czeszką 6:2, 6:3. Trzecia faza Roland Garros przyniosła polski pojedynek, w którym liderka światowego rankingu zmierzyła się z Magdą Linette. Raszynianka ponownie odniosła triumf w dwóch setach, choć starsza z Polek potrafiła momentami postawić twarde warunki.

Iga Świątek w 1/8 finału French Open. Tenisistka ujawnia swoje pomeczowe sekrety

To był w pewnym sensie wyrównany mecz. Czasami wymuszała moje błędy, czasami dobrze się broniła. To nie był łatwy mecz

W ten sposób w rozmowie z Eurosportem spotkanie z Magdą Linette oceniła sama Iga Świątek. Jej formę poddał analizie znany ekspert tenisowy, Łukasz Jachimiak.

Kłopoty Igi Świątek z serwisem. Ekspert alarmuje

Dla sympatyków talentu Igi Świątek wnioski z ostatniego spotkania nie napawają optymizmem, zwłaszcza że w 1/8 finału jej rywalką będzie niebezpieczna Marta Kostjuk. Eksperci zauważają mankamenty w grze Polki, co w konfrontacji z Ukrainką może stanowić poważne wyzwanie.

Świątek cały czas jeszcze nie gra swojego najlepszego tenisa. Problemy ma zwłaszcza z serwisem. Po wyjściu na 3:2 straciła swoje podanie między innymi przez podwójny błąd popełniony na 15:40. I przez to, że jej drugie serwisy nie są tak jakościowe, jak były wtedy, gdy dominowała w tourze. Pewnie trudno czepiać się kogoś, kto idzie w turnieju runda po rundzie krokiem na tyle pewnym, że rywalki nawet nie zbliżają się do urwania temu komuś seta. Ale pewne sprawy po prostu widać i nie wolno udawać, że nie

Takie spostrzeżenia przedstawił Łukasz Jachimiak, wskazując na konieczność poprawy pewnych elementów w grze Polki przed kolejnymi wyzwaniami w Paryżu.

