Koniec „Barw szczęścia” przed wakacjami. Ola jednak nie wróci do Justina!

Co wydarzy się w finale sezonu „Barw szczęścia”? Odcinek 3391 przed wakacjami

Ostatni odcinek „Barw szczęścia” przed letnią przerwą przyniesie sporo emocji, zwłaszcza w wątku Justina i Oli. Zamilska wciąż będzie konsekwentnie odrzucać tłumaczenia ukochanego, który padł ofiarą uknutej zdrady. Dziewczyna nie da wiary ani słowom Justina, ani wspierającej go Oliwce (Wiktoria Gąsiewska), ani samej Reginie (Kamila Kamińska), która rzekomo uczestniczyła w niewierności. Sytuacji nie poprawi fakt, że Skotnicki, pomimo wsparcia Sebastiana (Marek Krupski), nadal nie zdobędzie twardych dowodów obciążających Karolinę (Marta Dąbrowska).

Jednak Justin wcale nie będzie zamierzał rezygnować. W 3391. odcinku „Barw szczęścia” spróbuje wpłynąć na emocje Zamilskiej. Pokaże jej ich wspólne fotografie, co sprawi, że w Oli ożyją miłe wspomnienia. Kiedy Skotnicki dodatkowo wykaże się opiekuńczością w kwestii jej zdrowia, dziewczyna nieco złagodnieje.

Ola da nadzieję Justinowi w 3391. odcinku „Barw szczęścia”

Niestety, ten sielankowy moment nie potrwa długo. Kwestia rzekomej zdrady znów stanie się głównym tematem, przez co Ola postanowi, że jeszcze nie jest gotowa na powrót do wspólnego życia. Niemniej jednak, w finale przed wakacjami da Justinowi cień szansy na odbudowanie relacji. Z kolei Skotnicki zadeklaruje, że nie złoży broni.

- Bez ciebie tu jest taki porządek, że aż oczy bolą. Tęsknie za twoim bałaganem... - Ja też tęsknie za tym, żeby ktoś po mnie ogarnął. - Ja wszystko posprzątam. Całe nasze życie. Obiecuję, że się nie podda... - Próbuj Justin. Ale ja Ci mogę obiecać, że się uda. Cześć.

Justin nie odpuści! Dalsza walka o Olę w finale „Barw szczęścia”

Po tej wymianie zdań Ola zakończy rozmowę telefoniczną. Justin odbierze jej słowa jako wyraźny znak, że wciąż jest nadzieja. Zmotywowany, postanowi za wszelką cenę udowodnić swoją niewinność i dalej przekonywać ukochaną do siebie.

W ostatnich minutach 3391. odcinka „Barw szczęścia” Justin zdecyduje się na jeszcze jeden krok. Wyśle do Zamilskiej wiadomość, mając nadzieję, że uda mu się ją ostatecznie przekonać do powrotu. Odpowiedź jednak nie nadejdzie przed wakacjami.

- Od tego porządku tutaj, można się udusić. Może wpadłabyś trochę pobałaganić? :)

Czy Ola w końcu ulegnie i wróci do Justina? Tego fani serialu „Barwy szczęścia” dowiedzą się dopiero w nowych odcinkach po wakacjach, we wrześniu.