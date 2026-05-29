Oszustwo na pracownika banku w Bielsku-Białej. 20-latek zatrzymany w Krakowie

Fałszywy pracownik banku zadzwonił do seniora. Stracił 17 tysięcy złotych

Historia oszustwa rozpoczęła się od telefonu do 74-letniego mieszkańca powiatu bielskiego. Rozmówca podał się za pracownika banku i zmanipulował seniora, przekonując go o rzekomym zagrożeniu dla jego oszczędności. Oszuści wmówili mężczyźnie, że jego konto bankowe i karta płatnicza są w niebezpieczeństwie, a jedynym ratunkiem jest współpraca. Niestety, senior uwierzył w tę historię i przekazał przestępcom swoją kartę płatniczą razem z kodem PIN. Po przejęciu karty oszuści natychmiast dokonali serii wypłat z bankomatów w Krakowie oraz Bielsku-Białej, kradnąc łącznie 17 tysięcy złotych.

Zatrzymanie oszusta w Krakowie. To 20-letni obywatel Ukrainy

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Intensywne działania operacyjne i analiza zebranego materiału dowodowego pozwoliły szybko wytypować jednego z członków grupy przestępczej. Trop prowadził do Krakowa, gdzie policjanci zatrzymali 20-letniego obywatela Ukrainy, który brał udział w oszukańczym procederze. Akcja ta pokazuje, że funkcjonariusze skutecznie ścigają tego typu przestępców, współpracując z jednostkami w całym kraju, aby pociągnąć ich do odpowiedzialności. Sprawcy oszustw na seniorach nie mogą czuć się bezkarni, nawet jeśli działają w innym mieście.

Areszt tymczasowy dla podejrzanego. Sprawa jest rozwojowa

Zatrzymany 20-latek usłyszał już zarzut oszustwa, za co grozi mu surowa kara. W czwartek, 28 maja 2026 roku, na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego. Mężczyzna spędzi najbliższe dwa miesiące w tymczasowym areszcie, oczekując na dalszy przebieg postępowania. Policjanci podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej grupie. Śledczy wciąż analizują dowody, aby dotrzeć do wszystkich osób zamieszanych w ten przestępczy proceder.

Źródło: Policja.pl