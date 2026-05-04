"Ród smoka". Które postacie zginą w 3. sezonie? Tych trzech pożegnań możemy być absolutnie pewni

Nie od dziś wiadomo, że twórcy "Rodu smoka" za nic mają literacki pierwowzór - "Ogień i krew" George'a R. R. Martina - i snują tu własną opowieść. Autor sam zresztą przyznał, że w trzecim sezonie "to już nie jest jego historia", zmian w fabule będzie zatem co niemiara. Nie oznacza to jednak, że kilku zdarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć - w tym śmierć niektórych bohaterów. Zatem, kto zginie w trzecim sezonie "Rodu smoka"? Z tego miejsca ostrzegam, że poniżej znajdują się spoilery, które czytacie na własną odpowiedzialność.

"Półbrat" - rozmawiamy z gwiazdami nowego serialu twórcy "Reniferka" | Wywiady ESKA

"Ród smoka" - śmierć jednego z bohaterów już w pierwszym odcinku?

Pierwszym i głównym kandydatem na ofiarę wojny zwanej Tańcem Smoków jest Jacaerys Velaryon (Harry Collett), najstarszy syn królowej Rhaenyry Targaryen (Emma D'Arcy). W książce następca Żelaznego Tronu ginie podczas słynnej bitwy w Gardzieli, desperacko usiłując ocalić swego młodszego brata, Viserysa. Smok księcia, Vermax, zostaje zestrzelony przez żołnierzy Triarchii i umiera wraz ze swoim jeźdźcem. Nie wiemy dokładnie, jaki przebieg rzeczona bitwa miała będzie w serialu, wiemy natomiast, że zobaczymy ją już w pierwszym odcinku trzeciego sezonu, a zwiastun jasno wskazuje na udział Jacaerysa i głęboką rozpacz Rhaenyry. Możemy zatem uznać, że śmierć księcia w nadchodzącym sezonie jest faktem, nie przypuszczeniem.

“Ród smoka” czy “Gra o tron”? Rozpoznaj serial po cytacie Pytanie 1 z 15 Any man who must say “I am the King” is no true king. “Ród smoka” “Gra o tron” Następne pytanie

"Ród smoka" - z życiem pożegna się aż dwóch przedstawicieli stronnictwa Zielonych

Biorąc pod uwagę kolejność zdarzeń przedstawioną w "Ogniu i krwi" George'a R. R. Martina, oraz tempo, w jakim posuwa się fabuła "Rodu smoka", możemy założyć, że w trzecim sezonie zobaczymy śmierć przynajmniej dwóch ważnych przedstawicieli stronnictwa Zielonych. Doniesienia z planu, które pojawiły się w sieci przed kilkoma miesiącami, wskakują, że Fabien Frankel, grający ser Cristona Cole'a, pożegnał się już z serialem. Lord Dowódca Gwardii Królewskiej i namiestnik króla Aegona II Tragaryena ginie podczas rzezi w Bożym Stawie (zwanej Balem Rzeźnika), otoczony i zastrzelony przez łuczników Rodericka Dustina. Pada wówczas słynne zdanie:

Nie chcę, by śpiewano pieśni o tym, że zginąłeś jak bohater, Twórco Królów. Masz na sumieniu śmierć dziesiątków tysięcy ludzi.

Drugą stratą Zielonych będzie sam Otto Hightower (Rhys Ifans), któremu ścięto głowę tuż po zajęciu stolicy przez stronnictwo Czarnych. Przecieki zza kulis wskakują, że jego śmierć możemy zobaczyć już w drugim, ewentualnie trzecim odcinku nowego sezonu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Gwiazda "Rodu smoka" powiedziała "dość". Tak walczy z atakami hejterów

"Ród smoka" - kiedy premiera 3. sezonu?

Trzeci sezonu "Rodu smoka" liczył będzie osiem odcinków (tym razem ich liczba została z góry zaplanowana, nie "obcięta" w ostatniej chwili), a pierwszy z nich zadebiutuje w serwisie HBO Max w poniedziałek 22 czerwca. W rolach głównych powracają Emma D'Arcy jako królowa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith jako Daemon Targaryen, Tom Glynn-Carney jako król Aegon II Targaryen, Olivia Cooke jako królowa wdowa Alicent Hightower oraz Ewan Mitchell jako książę Aemond Targaryen, a na ekranie partnerują im m.in. Steve Toussaint jako Corlys Velaryon, Rhys Ifans jako ser Otto Hightower, Fabien Frankel jako ser Criston Cole, Sonoya Mizuno jako Mysaria oraz Harry Collett jako książę Jacaerys Velaryon.