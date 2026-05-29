Marta Kostiuk zagra z Igą Świątek. Ukraińska rywalka Polki zachwyca na gorących zdjęciach

Losy Igi Świątek oraz Marty Kostiuk mają wiele punktów wspólnych, a obie tenisistki notowały wspaniałe wyniki już w czasach juniorskich. Ukrainka, która jest o rok młodsza od polskiej mistrzyni, triumfowała w juniorskim Australian Open w 2017 roku jako zaledwie 14-latka. Rok później wywołała ogromne poruszenie w tenisowym świecie. Mając 15 lat i 6 miesięcy, przebrnęła przez kwalifikacje i dotarła aż do 3. rundy w Melbourne. Została tym samym najmłodszą triumfatorką meczu w tym turnieju od 1996 roku, co zwiastowało jej wspaniałą przyszłość na światowych kortach.

62

Marta Kostiuk zagra z Igą Świątek. Kim jest utalentowana ukraińska tenisistka?

Obecnie zawodniczka plasuje się na 15. pozycji w światowym rankingu, a jej wyśmienita forma zaowocowała niedawno serią aż 15 wygranych meczów z rzędu. Po wygranej w zawodach WTA w Rouen, tenisistka sprawiła niespodziankę i zwyciężyła w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Madrycie. Jej styl gry wyróżnia się dużą dynamiką oraz potężnymi zagraniami z głębi kortu. Szkoleniowcem Ukrainki od 2023 roku jest Polka Sandra Zaniewska, natomiast za jej motorykę odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, pracująca z Igą Świątek na przełomie jej kariery juniorskiej i seniorskiej.

Marta Kostiuk jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim instagramowym koncie regularnie udostępnia odważne fotografie z urlopów oraz rozmaitych imprez i wydarzeń towarzyskich.

Swoją przygodę z tenisem Marta Kostiuk rozpoczęła w młodym wieku w rodzinnym Kijowie. Pierwszym szkoleniowcem była jej matka. „Moja mama zawsze dużo pracowała jako trenerka, i kiedy po raz pierwszy poszłam na korty, żeby trenować, zrozumiałam, że jeśli zacznę grać w tenisa, będę spędzać więcej czasu z mamą. To była moja motywacja” – opowiadała w przeszłości Marta Kostiuk.