Roland Garros. Iga Świątek przed wielkim wyzwaniem! Jak jej idol

Iga Świątek w 4. rundzie French Open 2026. Niesamowita passa jej rywalki

Iga Świątek nie zwalnia tempa na kortach w Paryżu. Od swojego debiutu we French Open w 2019 roku, zawsze awansuje przynajmniej do czwartej rundy. Ten etap rozgrywek, otwierający drugi tydzień turnieju wielkoszlemowego, stanowi barierę nie do przejścia dla wielu tenisistów. Raszynianka ma już na koncie cztery tytuły w stolicy Francji, a w obecnej edycji dąży do piątego zwycięstwa. Do tej pory wyeliminowała trzy z siedmiu przeciwniczek na drodze do sukcesu: Emerson Jones z Australii (6:1, 6:2), Sarę Bejlek z Czech (6:2, 6:3) oraz swoją rodaczkę Magdę Linette w trzeciej rundzie (6:4, 6:4). Teraz jednak poziom trudności wzrasta, ponieważ Świątek zmierzy się z pierwszą rozstawioną rywalką.

W 1/8 finału Iga Świątek stanie naprzeciwko Ukrainki Marty Kostiuk. Rozstawiona z numerem 15 zawodniczka może pochwalić się imponującą passą piętnastu meczów bez porażki. Ta wspaniała seria rozpoczęła się od wygranej z Magdą Linette w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Kostiuk kontynuowała zwycięski marsz na kortach ziemnych w Rouen i Madrycie, a doskonałą dyspozycję potwierdziła w pierwszych trzech meczach na tegorocznym Roland Garros.

Pojedynek pomiędzy Świątek a Kostiuk zapowiada się niezwykle emocjonująco. Atmosferę wokół tego spotkania podgrzewają wyjątkowe okoliczności. Mecz zaplanowano na niedzielę, 31 maja – czyli dokładnie w 25. urodziny polskiej tenisistki! Fani zdążyli się już przyzwyczaić, że Polka świętuje urodziny podczas French Open. Podobna sytuacja przez lata spotykała jej wielkiego idola, Rafaela Nadala, który obchodzi urodziny 3 czerwca. Poprzednim razem Iga Świątek grała w swoje święto w 2024 roku, kiedy to w trzeciej rundzie pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą 6:4, 6:2. Kibice mają nadzieję, że w niedzielę uda jej się odnieść kolejne zwycięstwo, pomimo świetnej dyspozycji Marty Kostiuk.

