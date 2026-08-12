"Ród smoka". Jak uważnie oglądaliście 3. sezon? QUIZ

"Ród smoka" QUIZ. Jak uważnie oglądaliście 3. sezon?

W przeciwieństwie do jego poprzednika, trzeci sezon "Rodu smoka" obfitował w wiele wydarzeń. Pożegnaliśmy wielu bohaterów - w tym księcia Jacaerysa Velaryona (Harry Collet), ser Otto Hightowera (Rhys Ifans), ser Cristona Cole'a (Fabien Frankel) i księżniczkę Helaenę Targaryen (Phia Saban) - i zobaczyliśmy aż dwie duże bitwy. Sprawdźcie zatem w naszym QUIZIE, czy nic nie umknęło waszej uwadze.

"Ród smoka". Jak uważnie oglądaliście 3. sezon? Pytanie 1 z 15 Czego na swoim gobelinie NIE wyhaftowała Helaena? Aemonda w Harrenhal Swojej śmierci Bitwy o Tumbleton Następne pytanie

PRZECZYTAJ TEŻ: "Ród smoka". Alys zdradzi Aemonda? Aktorka zaskoczyła odpowiedzią

"Ród smoka" - co wydarzyło się w 3. sezonie?

Trzeci sezon otworzyły dwa odcinki, które miały być zwieńczeniem drugiego. Zaczęliśmy od legendarnej Bitwy w Gardzieli, a następnie ujrzeliśmy, jak królowa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) wreszcie zasiada na Żelaznym Tronie. Doszło do konfliktu na linii Rhaenyra-Daemon, gdy Książę Łotrzyk (Matt Smith) ze zgrozą odkrył, że to jego córka Rhaena (Phoebe Campbell) dosiada smoka Owcokrada. Doszło też do smoczej awantury pomiędzy wspomnianym wierzchowcem Rhaeny, a Syrax, Seasmokiem i Caraxesem. Ponadto lord Ormund Hightower (James Norton) ani myślał kończyć wojny i obwołał królem najmłodszego z synów Alicent (Olivia Cooke), księcia Daerona (Benjamin Evan Ainsworth).

Sama Alicent postanowiła zaś otruć swego syna Aemonda (Ewan Mitchell), gdy ten bawił się z Alys (Gayle Rankin) w dom w zamku Harrenhal. W finałowym odcinku zobaczyliśmy z kolei wyczekiwaną Bitwę o Tumbleton, w której polegli Ormund i ser Roderick Dustin (Tommy Flanagan), a Ulf Biały (Tom Bennett) zdradził oba stronnictwa, paląc za pomocą Srebrnoskrzydłej zarówno zastęp prowadzony przez Daemona, jak i żołnierzy Hightowerów (oraz biednych mieszkańców miasteczka). A i Rhaenyra kazała zabić Wielkiego Septona, wypowiadając tym samym wojnę wierze, i obwieściła mieszkańcom Królewskiej Przystani, że jest wybrańcem. Po czym odkryła, że jej przybrana siostra Helaena zginęła śmiercią samobójczą, a także... przepowiedziała dla niej przyszłość.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Ród smoka". Co haft Helaeny mówi nam o przyszłości Rhaenyry? Wyjaśniamy