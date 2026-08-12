Nowy "Harry Potter" znalazł swojego Gilderoya Lockharta. I jest absolutnie doskonały

Nicholas Hoult nowym Gilderoyem Lockhartem w serialowym "Harrym Potterze"

Obsada nowego "Harry'ego Pottera" budzi liczne kontrowersje (podobnie jak samo powstanie tego serialu), ale trzeba przyznać, że Nicholas Hoult jako Gilderoy Lockhart to castingowy strzał w dziesiątkę. Gwoli przypomnienia - Lockhart był nauczycielem Obrony Przed Czarną Magią w czasie, gdy Harry uczęszczał na drugi rok nauki w Hogwarcie. Profesor Dumbledore zatrudnił czarodziejskiego celebrytę, by zdemaskować jego oszustwa, w końcu zmarnowanie roku nauki uczniów to niewielka cena za wyoutowanie fałszywego gwiazdora, nieprawdaż?

Gilderoy Lockhart ma być przystojny, czarujący i charyzmatyczny - i taki właśnie jest Nicholas Hoult, którego możecie kojarzyć z ról Tony'ego w "Skins", Bestii w serii "X-Men" oraz Lexa Luthora w nowym "Supermanie". Najlepszą rekomendacją jest jednak dlań kreacja Piotra w "Wielkiej" - uroczego, pięknolicego przygłupa. No Lockhart jak malowany.

Autor: Hulu/ Materiały prasowe

"Harry Potter" - kiedy premiera 1. sezonu?

Zanim jednak poznamy nowego Gilderoya Lockharta, zadebiutować musi pierwsza tura odcinków. Nowy "Harry Potter" trafi do oferty HBO Max już w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a golden trio domykają Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znaleźli się również m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Rory Wilmot jako Neville Longbottom oraz Lox Pratt jako Draco Malfoy.

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