W poprzednim odcinku "Panny młodej" Derya próbowała namówić Cemila, by przyjął Yoncę i jej dziecko pod swój dach. Engin zaprosił rodzinę Develioglu na spotkanie, na którym miało dojść do odczytania listu po zmarłej Yasemin. W tym czasie Sinem w końcu powiedziała Melihowi prosto w twarz, co o nim myśli, i nie gryzła się w język. Najbardziej spięta była jednak Beyza, bo bała się, że zapiski ujawnią jej pilnie skrywaną tajemnicę. Wszyscy czekali na moment otwarcia koperty, bo od tych słów mogło zależeć wszystko. Co przyniesie kolejny odcinek?

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"Panna młoda" odc. 176 - streszczenie

Engin w końcu odczytuje testament siostry, a jego treść wywołuje wśród bliskich prawdziwą burzę. Beyza od dawna bała się tej chwili i teraz zaczyna poważnie martwić się o swoją przyszłość w rezydencji. W tym czasie Derya i Yonca knują kolejny plan, który może sporo namieszać w rodzinnych układach. Przełom następuje też w wątku Sinem, bo jej ojciec poznaje prawdę o Melihu. A gdy Nusret dowiaduje się, co wyszło na jaw, wpada w furię i staje przeciwko Beyzie.

"Panna młoda" odc. 176 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Panna młoda" ma wiernych widzów, więc jeśli chcesz być na bieżąco, warto zapisać sobie termin. Serial można oglądać w TVP2, a kolejne odcinki pokazują, jak zmieniają się relacje Hancer i Cihana oraz sytuacja w rodzinie Develioglu. Odcinek 176 TVP2 wyemituje 20 sierpnia 2026 o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o Hancer, sierocie, która od dziecka musiała radzić sobie sama. Dziewczyna godzi się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, bo tylko tak jest w stanie opłacić leczenie chorego brata. Początkowo to relacja oparta na układzie, który ułożyła matka Cihana, ale z czasem między nimi zaczyna rodzić się uczucie. To historia walki o szczęście, pełna intryg i rodzinnych tajemnic. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)