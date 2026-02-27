Kiedy premiera „The Voice Kids 9”?

Premiera „The Voice Kids 9” odbędzie się 28 lutego o godzinie 20:30. Nowy sezon będzie emitowany w soboty na antenie TVP2 oraz równolegle dostępny online w TVP VOD. To oznacza, że muzyczne emocje wracają do sobotniego prime time już pod koniec lutego. Widzowie zobaczą tradycyjny etap Przesłuchań w Ciemno, kolejne rundy oraz finał, który w tym roku będzie miał wyjątkowe znaczenie.

Co zmienia 9. edycja „The Voice Kids”?

Najważniejsza informacja: zwycięzca „The Voice Kids 9” automatycznie zostanie reprezentantem Polski na Eurowizji Junior. To pierwsza taka sytuacja w historii programu. Oznacza to, że finał nowego sezonu nie zakończy się jedynie wręczeniem statuetki i kontraktu płytowego. Wygrana będzie równoznaczna z występem na międzynarodowej scenie, przed milionową publicznością. W 9. edycji na scenie zaprezentuje się blisko 100 młodych uczestników z całej Polski. Twórcy podkreślają, że liczba zgłoszeń była rekordowa.

Blanka cała we łzach w programie "The Voice Kids"

Kto wystąpi w roli trenerów w „The Voice Kids 9”?

W fotelach trenerów zobaczymy Cleo, która wraca do programu, oraz dwie nowe twarze: Blankę i Tribbsa. Blanka, znana z udziału w Eurowizji, dołącza do show jako trenerka, podobnie jak producent muzyczny Tribbs. Ich obecność oznacza świeże spojrzenie i nową dynamikę między jurorami. W premierowym odcinku dojdzie do muzycznego pojedynku - Blanka wykona utwór „My Słowianie”, natomiast Cleo zaśpiewa „Solo”. Ten moment ma otworzyć sezon w widowiskowy sposób.

Kto prowadzi „The Voice Kids 9”?

Program poprowadzą Paulina Chylewska, Michalina Sosna, Jan Dąbrowski oraz Antoni Scardina. To oni będą towarzyszyć młodym uczestnikom zarówno na scenie, jak i za kulisami.

Gdzie oglądać „The Voice Kids 9”?

Nowy sezon będzie emitowany w TVP2 w każdą sobotę o 20:30. Odcinki będą także dostępne w serwisie TVP VOD, gdzie widzowie mogą oglądać program online oraz nadrabiać wcześniejsze epizody.