"Taniec z Gwiazdami" 2026 - TANCERZE 18. edycji. To oni wprowadzą gwiazdy w świat tańca

"Taniec z Gwiazdami 18" - uczestnicy

"Taniec z Gwiazdami" od lat należy do grona najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Widzowie uwielbiają oglądać taneczne zmagania gwiazd i z ciekawością obserwują rozwój ich umiejętności. Po ogromnym sukcesie jubileuszowej odsłony programu (jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, ostatnią edycję oglądało średnio 2,05 mln widzów), nie dziwi fakt, że Polsat przygotowuje nową odsłonę show. Pierwszy odcinek 18. edycji zadebiutuje na ekranach telewizorów już w niedzielę, 1 marca, a wśród uczestników show pojawią się: Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski, Gamou Fall, Magda Boczarska oraz Emilia Komarnicka. Stacja stopniowo ogłasza kolejnych śmiałków, dlatego na pozostałe nazwiska musimy jeszcze chwilę poczekać. Już teraz jednak zapowiada się naprawdę gorąca edycja, podczas której nie zabraknie zdrowej rywalizacji. Gwiazdy zmierzą się z różnymi stylami tanecznymi, przed nimi więc wielogodzinne i codzienne treningi oraz występy na żywo przed publicznością w studiu oraz przed telewizorami. "Taniec z Gwiazdami" to jednak nie tylko głośne nazwiska gwiazd. Program nie istniałby bez tancerzy, którzy wprowadzają znane osobistości w świat tańca i towarzyszą im podczas tej podróży.

"Taniec z Gwiazdami" 2026 - TANCERZE 18. edycji

Osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się naprawdę emocjonująco. Oprócz tego, że wśród gwiazd znalazły się głośne nazwiska, to wśród trenerów tańca pojawią się wielokrotni zdobywcy Kryształowej Kuli. Po kilkuletniej przerwie do programu Polsatu powraca Stefano Terrazzino. Fenomenalny tancerz trenował m.in. Anetę Zając oraz Agnieszkę Sienkiewicz i to właśnie z jego pomocą aktorki sięgnęły po zwycięstwo. W świat tańca jedną z gwiazd wprowadzi również Hanna Żudziewicz, która zdobyła Kryształową Kulę dwukrotnie - w parze z Robertem Wabichem oraz Piotrem Mrozem. Oprócz nich w gronie tancerzy 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" znaleźli się: Klaudia Rąba, Julia Suryś, Jacek Jeschke, Albert Kosiński, Michał Bartkiewicz oraz Mieszko Masłowski, Daria Syta, Izabela Skierska, Magdalena Tarnowska, Wojciech Kucina.