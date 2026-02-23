"Taniec z Gwiazdami" 2026 - PARY. Kto z kim tańczy? Oto pełna lista par 18. edycji TzG

Spis treści
18. edycja "Tańca z Gwiazdami" nadchodzi
Wielkimi krokami zbliża się 18. edycja kultowego "Tańca z Gwiazdami", a wraz z nią fala emocji i niezapomnianych wrażeń! To program, który od lat elektryzuje polską publiczność, gromadząc przed telewizorami miliony widzów. Nie bez powodu - połączenie gwiazd show-biznesu z profesjonalnymi tancerzami gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie. Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to dla każdego celebryty ogromne wyzwanie, wymagające nie tylko poświęcenia czasu na mordercze treningi, ale także pokonania własnych słabości, lęków i tremy przed występami na żywo. To nie tylko walka o Kryształową Kulę, ale przede wszystkim o sympatię widzów i udowodnienie sobie oraz innym, że można przekraczać własne granice. Kto tym razem podjął się tego karkołomnego zadania i z kim zatańczy, by podbić serca jurorów i publiczności? Przygotujcie się na prawdziwą rewię tanecznych talentów i niespodziewanych połączeń!
Kto z kim zatańczy? Oto wszystkie pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"
W tej edycji do rywalizacji stanie 12 par. Znamy już oficjalne zestawienia, które z pewnością wywołają wiele komentarzy. Czy producenci postawili na sprawdzone rozwiązania, czy może zaskoczyli nas zupełnie nowymi połączeniami? Pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" prezentują się następująco:
- Mateusz Pawłowski (aktor) i Klaudia Rąba,
- Małgorzata Potocka (aktorka) i Mieszko Masłowski,
- Piotr Kędzierski (dziennikarz) i Magdalena Tarnowska,
- Magdalena Boczarska (aktorka) i Jacek Jeschke,
- Gamou Fall (aktor, model) i Hanna Żudziewicz,
- Emilia Komarnicka (aktorka) i Stefano Terrazzino,
- Paulina Gałązka (aktorka) i Michał Bartkiewicz,
- Kamil Nożyński (aktor, raper) i Izabela Skierska,
- Kacper "Jasper" Porębski (twórca internetowy) i Daria Syta,
- Izabella Miko (aktorka) i Albert Kosiński,
- Natalia "Natsu" Kaczmarczyk (influencerka) i Wojciech Kucina,
- Sebastian Fabijański (aktor) i Julia Suryś.
Kto ma największe szanse na zwycięstwo?
Każda edycja "Tańca z Gwiazdami" przynosi wiele niespodzianek, ale już teraz eksperci i fani programu próbują przewidzieć, kto może sięgnąć po Kryształową Kulę. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, ponieważ na parkiecie pojawi się wielu uczestników z dużymi umiejętnościami tanecznymi, co może utrudnić jurorom ocenianie i wybór faworytów. Jedno jest pewne - czeka nas kolejna emocjonująca edycja pełna wzruszeń, ciężkiej pracy i oczywiście - olśniewających tańców! Która para skradnie serca widzów i jurorów? Przekonamy się już od 1 marca, kiedy program będzie emitowany w każdą niedzielę o 19:55 w Polsacie i Polsat Box Go.