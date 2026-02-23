"Taniec z Gwiazdami" 2026 - PARY. Kto z kim tańczy? Oto pełna lista par 18. edycji TzG

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" nadchodzi

Wielkimi krokami zbliża się 18. edycja kultowego "Tańca z Gwiazdami", a wraz z nią fala emocji i niezapomnianych wrażeń! To program, który od lat elektryzuje polską publiczność, gromadząc przed telewizorami miliony widzów. Nie bez powodu - połączenie gwiazd show-biznesu z profesjonalnymi tancerzami gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie. Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to dla każdego celebryty ogromne wyzwanie, wymagające nie tylko poświęcenia czasu na mordercze treningi, ale także pokonania własnych słabości, lęków i tremy przed występami na żywo. To nie tylko walka o Kryształową Kulę, ale przede wszystkim o sympatię widzów i udowodnienie sobie oraz innym, że można przekraczać własne granice. Kto tym razem podjął się tego karkołomnego zadania i z kim zatańczy, by podbić serca jurorów i publiczności? Przygotujcie się na prawdziwą rewię tanecznych talentów i niespodziewanych połączeń!

SEBASTIAN FABIJAŃSKI: ROLA ŻYCIA, ROZLICZENIE Z PRZESZŁOŚCIĄ, ŚLUB I TANIEC Z GWIAZDAMI

Kto z kim zatańczy? Oto wszystkie pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

W tej edycji do rywalizacji stanie 12 par. Znamy już oficjalne zestawienia, które z pewnością wywołają wiele komentarzy. Czy producenci postawili na sprawdzone rozwiązania, czy może zaskoczyli nas zupełnie nowymi połączeniami? Pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" prezentują się następująco:

Mateusz Pawłowski (aktor) i Klaudia Rąba,

Małgorzata Potocka (aktorka) i Mieszko Masłowski,

Piotr Kędzierski (dziennikarz) i Magdalena Tarnowska,

Magdalena Boczarska (aktorka) i Jacek Jeschke,

Gamou Fall (aktor, model) i Hanna Żudziewicz,

Emilia Komarnicka (aktorka) i Stefano Terrazzino,

Paulina Gałązka (aktorka) i Michał Bartkiewicz,

Kamil Nożyński (aktor, raper) i Izabela Skierska,

Kacper "Jasper" Porębski (twórca internetowy) i Daria Syta,

Izabella Miko (aktorka) i Albert Kosiński,

Natalia "Natsu" Kaczmarczyk (influencerka) i Wojciech Kucina,

Sebastian Fabijański (aktor) i Julia Suryś.

Kto ma największe szanse na zwycięstwo?

Każda edycja "Tańca z Gwiazdami" przynosi wiele niespodzianek, ale już teraz eksperci i fani programu próbują przewidzieć, kto może sięgnąć po Kryształową Kulę. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, ponieważ na parkiecie pojawi się wielu uczestników z dużymi umiejętnościami tanecznymi, co może utrudnić jurorom ocenianie i wybór faworytów. Jedno jest pewne - czeka nas kolejna emocjonująca edycja pełna wzruszeń, ciężkiej pracy i oczywiście - olśniewających tańców! Która para skradnie serca widzów i jurorów? Przekonamy się już od 1 marca, kiedy program będzie emitowany w każdą niedzielę o 19:55 w Polsacie i Polsat Box Go.

