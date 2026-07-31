"Proud". 2. sezon powstanie? Zakończenie zaskoczyło widzów. Jest komentarz twórcy

"Proud" to serial, który zyskał olbrzymi rozgłos jeszcze na długo przed czerwcową premierą, gdy wiosną wygrał francuski festiwal Series Mania. Później, w chwili debiutu, wywołał szereg kontrowersji i mówili o nim niemal wszyscy. Teraz zaś historia Filipa (Ignacy Liss), czyli hedonisty, który musiał przewartościować swe życie w imię walki o lepsze jutro swej siostrzenicy Tosi, właśnie dobiegła końca. Pytanie tylko... czy naprawdę? W końcu ostatecznej puenty zabrakło.

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Finał "Proud". Co wydarzyło się w ostatnim odcinku?

W finałowym odcinku "Proud" Filip, dla dobra Tosi, zgadza się nawiązać relację z jej babcią. W tej roli zobaczymy Dorotę Kolak. Główny bohater zostaje zaproszony w odwiedziny. Okazuje się, że to kolacja urodzinowa babci Tosi i na miejscu są jej wszystkie dorosłe dzieci. Podczas tego nietypowego spotkania emocje szybko sięgają zenitu i na jaw wychodzą różne rodzinne brudy. Na domiar złego okazuje się, że jubilatka wystąpiła o adopcję wnuczki.

Pierwszy sezon kończy się, gdy Filip ma wejść na salę sądową i poznać decyzję sądu - czy zdoła zatrzymać Tosię? Sęk w tym, że tej decyzji nie poznajemy.

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"Proud" - 2. sezon powstanie? Twórca komentuje

Scenarzyści "Proud" postawili na otwarte zakończenie, w którym nie poznajemy odpowiedzi na kluczowe dla Filipa pytanie. Tym samym zostawili sobie otwartą furtkę dla ewentualnego sezonu drugiego. Ale czy w istocie zobaczymy nowe odcinki? Twórca serialu, Karol Klementewicz, przyznaje, że chęci są, ale obawy również.

Zawsze jest taka chęć, żeby była druga seria, bo jesteśmy jakimś takim teamem rozgrzanym, ale też jest obawa, bo jak to opowiedzieć, jak być znowu ciekawym, atrakcyjnym i jeszcze przebić ten pierwszy sezon? Więc zobaczmy, co się wydarzy, a jak się wszystkie te klocki ułożą, że będzie przestrzeń na drugi sezon, to wydaje mi się, że [ten sezon] tak się kończy, że jest możliwy drugi - powiedział w rozmowie z Serialową.

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