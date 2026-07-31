Dziedzictwo, odcinek 999: Nana otworzy się przed Aynur i wyzna, że kocha Poyraza. Jednocześnie zrezygnuje z tej miłości [ZDJĘCIA]

Sekretne uczucia Nany i narastająca panika Semiha

Emocje w tureckim hicie TVP nie słabną ani na chwilę. W 999. odcinku serialu „Dziedzictwo” widzowie będą świadkami niezwykle poruszających momentów. Nana decyduje się na szczere wyznanie przed Aynur – otwarcie przyznaje, że Poyraz nie jest jej obojętny i czuje do niego coś znacznie głębszego. Niestety, mimo tego przełomu, dziewczyna postanawia tłumić w sobie rodzące się uczucie. Błędnie zakłada bowiem, że dla Poyraza stanowi jedynie przyjaciółkę oraz podopieczną, którą trzeba się zaopiekować. Czy jej powściągliwość przekreśli szansę na prawdziwe szczęście?

Równolegle w ogromne tarapaty wpada Semih. Mężczyzna za wszelką cenę próbuje ukryć przed otoczeniem swoje obrażenia. Rosnący ból i strach przed wykryciem sprawiają, że wpada w coraz większą panikę. Zamiast jednak wycofać się z niebezpiecznej ścieżki, postanawia ze zwielokrotnioną siłą kontynuować swoją intrygę.

Mącenie Isil, plany Cansel oraz spór o dziecko

Wokół pozostałych bohaterów również nie brakuje burzliwych zwrotów akcji. Isil nie zamierza odpuszczać i otwarcie zapowiada Ezgi, że zrobi wszystko, by doprowadzić do jej ślubu z Sinanem. Sytuację komplikuje jednak fakt, że sam Sinan zaczyna coraz wyraźniej faworyzować Aynur, co z pewnością doprowadzi do kolejnych napięć i nieporozumień.

Tymczasem Cansel przypadkowo podsłuchuje rozmowę Şahina z jego dawnym fanem. Wieści, które docierają do jej uszu, wywołują w niej ogromną radość – nie zwlekając ani chwili, rozpoczyna entuzjastyczne przygotowania do wakacyjnego wyjazdu.

Gorąco robi się także u İbrahima i Czarnej. Para spiera się o kwestię, która dla każdego przyszłego rodzica jest wyjątkowo istotna. Między małżonkami dochodzi do gwałtownej kłótni o wybór imienia dla ich nienarodzonego dziecka.

Dziedzictwo, odcinek 999 – emisja w TVP1 i TVP VOD

Najnowszy, 999. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Widzowie, którzy nie będą mogli zasiąść przed telewizorami w czasie premierowej emisji, mogą obejrzeć epizod w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" – opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yusuf pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

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