W poprzednim odcinku "Panny młodej" działo się sporo, a bohaterowie znów zostali wciągnięci w serię dramatycznych wydarzeń. Cihan znalazł nieprzytomną Hancer w starym domu i od razu ruszył jej na pomoc, żeby nie doszło do tragedii. W tym samym czasie Derya przekazała Cemilowi ważną wiadomość: jego siostra jest w ciąży. Mine zaryzykowała i nie oddała Sinem listu od Meliha. Beyza, zaślepiona nienawiścią, poprzysięgła zemstę i zaczęła planować atak na Hancer oraz jej nienarodzone dziecko. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 166 - streszczenie

W 166. odcinku w rezydencji zrobi się jeszcze goręcej, gdy Cihan odkryje, że Hancer spotyka się z Melihem. Między mężczyznami dojdzie do ostrego starcia, a domownicy od razu poczują, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Beyza nie odpuści i zacznie snuć kolejny plan zemsty na Hancer. Niespodziewanie wróci też Sinem, a jej pojawienie się tylko dola oliwy do ognia. Gdy chaos zacznie narastać, Cihan podejmie radykalną decyzję i postawi służbie twarde ultimatum.

"Panna młoda" odc. 166 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie uważnie śledzą losy bohaterów tej tureckiej produkcji. TVP2 emituje serial w stałym paśmie, dzięki czemu łatwo nadążyć za kolejnymi odcinkami. Jeśli chcecie być na bieżąco z losem Hancer, zarezerwujcie sobie chwilę późnym popołudniem. Odcinek 166 TVP2 pokaże w czwartek 8 sierpnia 2026 roku o 17:15.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o trudnych wyborach Hancer i jej skomplikowanym małżeństwie z majętnym Cihanem. To historia o walce o miłość i przetrwanie w świecie rodzinnych tajemnic, intryg oraz bezwzględnych decyzji starszego pokolenia. W każdym odcinku pojawiają się wyraziste postacie, a w obsadzie nie brakuje rozpoznawalnych aktorów. W obsadzie są m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)