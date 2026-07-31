"Panna młoda": streszczenie odcinka 166

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-31 7:39

W 166. odcinku "Panny młodej" emocje sięgną zenitu, a w rezydencji zrobi się naprawdę nerwowo. Cihan stanie twarzą w twarz z bolesną prawdą i własną zazdrością, a to może skończyć się ostrą reakcją. Nerwowo zrobi się też wśród domowników, bo na jaw zaczną wychodzić kolejne tajemnice, a ktoś z przeszłości znów się pojawi.

W poprzednim odcinku "Panny młodej" działo się sporo, a bohaterowie znów zostali wciągnięci w serię dramatycznych wydarzeń. Cihan znalazł nieprzytomną Hancer w starym domu i od razu ruszył jej na pomoc, żeby nie doszło do tragedii. W tym samym czasie Derya przekazała Cemilowi ważną wiadomość: jego siostra jest w ciąży. Mine zaryzykowała i nie oddała Sinem listu od Meliha. Beyza, zaślepiona nienawiścią, poprzysięgła zemstę i zaczęła planować atak na Hancer oraz jej nienarodzone dziecko. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 166 - streszczenie

W 166. odcinku w rezydencji zrobi się jeszcze goręcej, gdy Cihan odkryje, że Hancer spotyka się z Melihem. Między mężczyznami dojdzie do ostrego starcia, a domownicy od razu poczują, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Beyza nie odpuści i zacznie snuć kolejny plan zemsty na Hancer. Niespodziewanie wróci też Sinem, a jej pojawienie się tylko dola oliwy do ognia. Gdy chaos zacznie narastać, Cihan podejmie radykalną decyzję i postawi służbie twarde ultimatum.

"Panna młoda" odc. 166 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie uważnie śledzą losy bohaterów tej tureckiej produkcji. TVP2 emituje serial w stałym paśmie, dzięki czemu łatwo nadążyć za kolejnymi odcinkami. Jeśli chcecie być na bieżąco z losem Hancer, zarezerwujcie sobie chwilę późnym popołudniem. Odcinek 166 TVP2 pokaże w czwartek 8 sierpnia 2026 roku o 17:15.

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"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o trudnych wyborach Hancer i jej skomplikowanym małżeństwie z majętnym Cihanem. To historia o walce o miłość i przetrwanie w świecie rodzinnych tajemnic, intryg oraz bezwzględnych decyzji starszego pokolenia. W każdym odcinku pojawiają się wyraziste postacie, a w obsadzie nie brakuje rozpoznawalnych aktorów. W obsadzie są m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Zmartwiona kobieta w brązowym płaszczu z serialu Panna młoda. O streszczeniu odcinka 166 przeczytasz na Eska.
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Panna młoda turecki serial
panna młoda