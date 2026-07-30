W ostatnich odcinkach „Panny młodej” dużo się działo, a rodzinne układy znów dolały oliwy do ognia. Mahmut dał Melihowi do zrozumienia, że jego związek z Sinem to już koniec, choć jednocześnie próbował wspierać Hancer w trudnych chwilach. Cihan usłyszał w elektronicznej niani kołysankę i od razu zaczął się martwić o bezpieczeństwo bliskich. Gdy u jego żony pojawiło się nagłe krwawienie, nie czekał ani chwili i zawiózł ją do szpitala. Te wydarzenia doprowadziły Beyzę do furii, nad którą przestała panować. Jak te dramatyczne wydarzenia wpłyną na przyszłość całej rodziny?

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"Panna młoda" odc. 165 - streszczenie

Cihan znajduje Hancer nieprzytomną w starym domu i od razu rusza jej na pomoc. W tym samym czasie Derya mówi Cemilowi, że jego siostra jest w ciąży. Na jaw wychodzi kolejna intryga, bo Mine celowo nie przekazuje Sinem listu od Meliha. Najgorzej robi się przez Beyzę, która w złości poprzysięga zemstę. Otwarcie mówi, że chce zabić Hancer i jej nienarodzone dziecko.

"Panna młoda" odc. 165 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial ma wiernych widzów, którzy śledzą kolejne wydarzenia z życia bohaterów. Jeśli chcesz być na bieżąco z losami Cihana i Hancer, oglądaj serial w TVP2. Zwroty akcji i nerwowe momenty sprawiają, że kolejne odcinki trzymają w napięciu. 165. odcinek zostanie wyemitowany 7 sierpnia 2026 roku. Odcinek będzie można obejrzeć w TVP2 o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Turecka telenowela opowiada o Hancer, która wchodzi do zamożnej rodziny, żeby ratować zdrowie brata. Zaaranżowane małżeństwo z Cihanem z czasem przeradza się w szczere uczucie. Para musi mierzyć się z intrygami matki Cihana i nienawiścią jego byłej żony. Serial przyciąga wyrazistą grą aktorską i wątkami o poświęceniu oraz lojalności. W obsadzie są między innymi:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)