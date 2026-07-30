"Panna młoda": streszczenie odcinka 165

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-30 10:04

W 165. odcinku „Panny młodej” sytuacja bohaterów jeszcze bardziej się komplikuje, a ciężarna Hancer znajdzie się w realnym niebezpieczeństwie. Cihan rzuca się na ratunek ukochanej, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo narasta agresja wśród domowników. W rezydencji robi się coraz bardziej nerwowo, bo na jaw wychodzą kolejne tajemnice.

W ostatnich odcinkach „Panny młodej” dużo się działo, a rodzinne układy znów dolały oliwy do ognia. Mahmut dał Melihowi do zrozumienia, że jego związek z Sinem to już koniec, choć jednocześnie próbował wspierać Hancer w trudnych chwilach. Cihan usłyszał w elektronicznej niani kołysankę i od razu zaczął się martwić o bezpieczeństwo bliskich. Gdy u jego żony pojawiło się nagłe krwawienie, nie czekał ani chwili i zawiózł ją do szpitala. Te wydarzenia doprowadziły Beyzę do furii, nad którą przestała panować. Jak te dramatyczne wydarzenia wpłyną na przyszłość całej rodziny?

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"Panna młoda" odc. 165 - streszczenie

Cihan znajduje Hancer nieprzytomną w starym domu i od razu rusza jej na pomoc. W tym samym czasie Derya mówi Cemilowi, że jego siostra jest w ciąży. Na jaw wychodzi kolejna intryga, bo Mine celowo nie przekazuje Sinem listu od Meliha. Najgorzej robi się przez Beyzę, która w złości poprzysięga zemstę. Otwarcie mówi, że chce zabić Hancer i jej nienarodzone dziecko.

"Panna młoda" odc. 165 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial ma wiernych widzów, którzy śledzą kolejne wydarzenia z życia bohaterów. Jeśli chcesz być na bieżąco z losami Cihana i Hancer, oglądaj serial w TVP2. Zwroty akcji i nerwowe momenty sprawiają, że kolejne odcinki trzymają w napięciu. 165. odcinek zostanie wyemitowany 7 sierpnia 2026 roku. Odcinek będzie można obejrzeć w TVP2 o 17:20.

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"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Turecka telenowela opowiada o Hancer, która wchodzi do zamożnej rodziny, żeby ratować zdrowie brata. Zaaranżowane małżeństwo z Cihanem z czasem przeradza się w szczere uczucie. Para musi mierzyć się z intrygami matki Cihana i nienawiścią jego byłej żony. Serial przyciąga wyrazistą grą aktorską i wątkami o poświęceniu oraz lojalności. W obsadzie są między innymi:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Panna młoda: streszczenie odcinka 165
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Panna młoda turecki serial
panna młoda