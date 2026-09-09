Dramat w "Na dobre i na złe". Borys Jakubek otrze się o śmierć w Leśnej Górze

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Dramat Borysa Jakubka na SOR-ze. Czy lekarz w 996 odcinku "Na dobre i na złe" przeżyje?
Najnowszy sezon popularnego serialu medycznego otworzy scena, w której ordynator chirurgii, Borys Jakubek, poczuje się fatalnie. Podczas pracy w Leśnej Górze nagle straci siły i runie na podłogę. Błyskawicznie zainterweniują Oliwia oraz Tomaszek, transportując starszego kolegę na Szpitalny Oddział Ratunkowy.
W 996 odcinku "Na dobre i na złe" Jakubek dość szybko odzyska świadomość i natychmiast stwierdzi, że przechodzi zawał. Oliwia przystąpi do wstępnych oględzin, jednak nie wykryje u pacjenta ucisku ani bólu w klatce piersiowej. Również osłuchiwanie płuc nie da niepokojących sygnałów. Zlecone zostanie natychmiastowe badanie EKG, by ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić tezę ordynatora.
- U mnie w rodzinie wszyscy mężczyźni padali na zawał! Jak muchy… - stwierdzi Borys, któremu śmierć spojrzy w oczy.
- Dobrze, zrobimy EKG i sprawdzę troponiny! Tomaszek, zajmij się resztą pacjentów, bo tu zaraz będzie zbiegowisko. I trzeba zgłosić chorobę dyżurnego, muszą tu kogoś przysłać!
- Jestem za młody, żeby umierać!
- Weź nie gadaj głupot! - uspokoi go Oliwia.
Co dolega chirurgowi w 996 odcinku "Na dobre i na złe"? Prawdziwa przyczyna objawów
Wyniki badań Borysa w nowym odcinku "Na dobre i na złe" nie wykażą żadnych groźnych zmian. Mimo że pacjent szybko poczuje się lepiej, Oliwia woli zachować ostrożność i nie zlekceważy zgłaszanych przez niego dolegliwości, dlatego Jakubek spędzi noc na SOR-ze na obserwacji.
- EKG czysto, rytm zatokowy bez ostrych zmian. Nadal czujesz ból w klatce?
- Nadal...
- Ale ten ból jest promieniujący? W jednym miejscu? Masz problemy z oddychaniem, nudności?
- Teraz jest mi niedobrze... - przyzna Borys.
Tymczasem w 996 odcinku do szpitala trafią ofiary wypadku komunikacyjnego. Oliwia, pozbawiona pomocy doświadczonego chirurga, będzie musiała ratować młodą pacjentkę z urazem wątroby, ryzykując nawet konsekwencje służbowe. Przez całą noc będzie też doglądać Jakubka. Dopiero rano zagadka pogorszenia się stanu zdrowia Borysa zostanie rozwiązana.
- Wstawaj leniu! Całą robotę musieliśmy za ciebie odwalić! Nie ma żadnego zawału!
- A skąd ty to wiesz?
- Dwa EKG, trzy troponiny w ciągu nocy, wszystko czyste. Jak się czujesz?
- Dobrze...
- No właśnie... - zacznie Oliwia, a Jakubek skończy za nią i tym razem postawi prawidłową diagnozę. To będzie refluks...
Gdzie i kiedy obejrzeć 996 odcinek serialu "Na dobre i na złe"?
Pierwszy epizod "Na dobre i na złe" po letniej przerwie – odcinek 996 – zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026 r., na antenie telewizyjnej Dwójki.