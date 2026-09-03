Mroczny serial sci-fi trafi do Polski. W obsadzie gwiazdy "Trylogii winnych"

"Od jutra" - o czym opowiada serial?

Kilka dni po przeprowadzce z rodziną do nowego domu Gabriela Aizpurúa odkrywa pod podłogą spiżarni żyłę nieznanego minerału. Kiedy go dotyka, doświadcza dziwnego i niepokojącego zjawiska – widzi fragmenty przyszłości, a w jednej z wizji śmierć swojej córki Emmy. Gdy Gabriela zdaje sobie sprawę, że wizje nie są wynikiem zaburzeń psychicznych ani problemów ze zdrowiem fizycznym, postanawia zrobić wszystko, by zmienić przyszłość córki. Pomaga jej Andrés, inspektor policji, który doświadczył podobnego zjawiska.

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Wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę, która zaciera granicę między przeznaczeniem a wolną wolą i zmusza ich do odpowiedzi na pytanie, czy przyszłość można jeszcze zmienić. Każda kolejna wizja odsłania nowe elementy układanki, sprawiając, że coraz trudniej zignorować to, co ma się wydarzyć. Gabriela musi zmierzyć się z konsekwencjami wiedzy o przyszłości, jednocześnie próbując chronić tych, których kocha najbardziej.

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Obsada i premiera w Polsce

W serialu występują Marta Hazas (aka Rafaella, matka Noah z "Trylogii winnych"), Álex González ("El Principe – dzielnica zła", "Życie bez pozwolenia"), Gabriel Guevara (aka Nick Leister z "Trylogii winnych") oraz Denisse Peña ("Serve and Protect", "Telefonistki"). W obsadzie znaleźli się również Nuria Herrero ("4 Estrellas", "Zastępstwo"), Jaime Zatarain ("Kucharka z Castamar", "Królestwo"), Valeria Alonso ("Maxima. Droga na tron", "Cuéntame"), Pino Montesdeoca ("Skok na głęboką wodę"), Amets Otxoa ("Świnka", "Nieposkromiona miłość") oraz Clara López. "Od jutra" zadebiutuje na kanale SCI FI 9 września o 21:00. Co środę emitowane będą po dwa odcinki, aż do finału sezonu 30 września. (informacja prasowa)

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