FC Barcelona deklasuje rywala w Lidze Mistrzów. Zobacz przebieg spotkania

Kto strzelał gole dla zespołu gospodarzy?

Festiwal strzelecki w tym jednostronnym widowisku rozpoczął się błyskawicznie, ponieważ już w trzeciej minucie wynik otworzył Raphinha. Jeszcze przed przerwą swoje trafienie dołożył Karim Adeyemi, dzięki czemu drużyna schodziła do szatni z pewnym dwubramkowym prowadzeniem. Przewaga miejscowych nie podlegała żadnej dyskusji.

W 57. minucie z drugiego gola w tym spotkaniu cieszył się Raphinha, a w 77. minucie przewagę powiększył Lamine Yamal. Pięć minut później honorową bramkę dla gości zdobył Sem Steijn, jednak gospodarze odpowiedzieli błyskawicznie. Chwilę po stracie gola wynik meczu na 5:1 ustalił Gabriel Jesus.

Jakim wynikiem zakończył się mecz Stuttgartu?

W drugim z zakończonych już wczesnych spotkań ekipa VfB Stuttgart zmierzyła się z norweskim Vikingiem Stavanger. Gospodarze odnieśli przekonujące zwycięstwo, wygrywając 3:1. Absolutnym bohaterem tej rywalizacji został Bośniak Ermedin Demirović, który zanotował imponujący występ i zapisał na swoim koncie wszystkie trzy bramki dla niemieckiego zespołu.

To jednak nie koniec wtorkowych emocji w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych na Starym Kontynencie. Punktualnie o godzinie 21:00 na murawę wybiegną broniący trofeum zawodnicy Paris Saint-Germain, których przeciwnikiem w pierwszej kolejce będzie Slovan Bratysława.