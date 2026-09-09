"Na dobre i na złe", odcinek 997: Policja bezsilna wobec zaginięcia córki Blanki i Mario. Kto stoi za porwaniem Niny?

Porwanie Niny w 997. odcinku "Na dobre i na złe". Kto zagraża córce Blanki i Mario?

Dramatyczne wydarzenia z udziałem Niny w najnowszym sezonie "Na dobre i na złe" będą się ciągnąć przez dłuższy czas! Ze względu na bardzo niejasne okoliczności zniknięcia pociechy Blanki i Mario, śledczy będą mieli problem z szybkim namierzeniem sprawcy. Funkcjonariusze będą musieli ustalić, czy w czasie, gdy Milewska udzielała pomocy starszej osobie, ktoś kręcił się w pobliżu i celowo uprowadził dziewczynkę. Wiadomo na pewno, że sprawca wykorzystał chwilę nieuwagi i fakt, że dziecko pozostało samo.

W 997. odcinku "Na dobre i na złe" przerażona Blanka błyskawicznie skontaktuje się z Mario, aby przekazać mu tragiczne wieści. Młody chłopak na rowerze, który będzie świadkiem rozpaczy lekarki, natychmiast zaalarmuje służby. Sprawę zaginięcia Niny przejmą policjanci z komendy wojewódzkiej, Dorota Kowal oraz Radosław Biegun, i rozpoczną szeroko zakrojone poszukiwania.

Brak przełomu w sprawie porwania Niny w 997. odcinku "Na dobre i na złe"

Gdy Mario przyjedzie na miejsce dramatu w 997. odcinku serialu, z miejsca stanie się jednym z głównych podejrzanych w sprawie. Prowadzący dochodzenie oficer Biegun zapyta Milewskiego bez ogródek o to, ilu przestępców mogłoby szukać na nim zemsty.

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- Nie mam z tym nic wspólnego -

zapewni stanowczo Mario, zaznaczając, że to nie on stoi za porwaniem swojego dziecka.

W 997. odcinku "Na dobre i na złe" poszukiwania Niny nie przyniosą rezultatów, a Blanka będzie odchodzić od zmysłów. Mario spróbuje uspokoić żonę, deklarując, że jest gotów poświęcić własne życie dla ratowania córki i spełni każde żądanie porywaczy. Mimo wytężonej pracy organów ścigania, sprawca nie nawiąże kontaktu, a los dziewczynki, pozostawionej na moment w parku, nadal będzie nieznany.

Premiera 997. odcinka "Na dobre i na złe" w TVP2

997. odcinek popularnego serialu zostanie wyemitowany w środę, 16 września 2026 r., o godzinie 20.50 na antenie TVP2.

Szczęśliwy finał w "Na dobre i na złe"? Losy Niny, Blanki i Mario

Z informacji płynących z planu zdjęciowego nowej serii wynika, że na odnalezienie Niny widzowie będą musieli poczekać kilka odcinków. Niestety dziewczynka będzie w ciężkim stanie i wymagać będzie hospitalizacji. Tożsamość i motywy porywacza wyjdą na jaw dopiero w październikowych epizodach serialu.