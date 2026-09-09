Jelena Rybakina w półfinale US Open. Nadchodzi zmiana na szczycie rankingu WTA

Zwycięstwo i awans do półfinału

Jelena Rybakina kontynuuje świetną passę w tegorocznym nowojorskim turnieju US Open. Rozstawiona z numerem drugim tenisistka pokonała w środę w ćwierćfinale Chinkę Qinwen Zheng, wygrywając spotkanie 3:6, 6:1, 6:4.

Mimo przegranej pierwszej partii, Kazaszka zdołała odwrócić losy rywalizacji na twardych kortach Flushing Meadows. Kolejne dwa sety padły jej łupem, co przypieczętowało jej awans do najlepszej czwórki turnieju.

Nowa numer jeden rankingu WTA

Zwycięstwo Rybakiny w ćwierćfinale oznacza, że w poniedziałek nastąpi zmiana na czele światowego zestawienia. Kazaszka zepchnie z pierwszego miejsca Białorusinkę Arynę Sabalenkę, zostając nową liderką rankingu WTA.

Aryna Sabalenka znajdowała się na szczycie kobiecego tenisa od 21 października 2024 roku. Wtedy to Białorusinka zastąpiła na pozycji liderki Polkę Igę Świątek, rozpoczynając swoje długie panowanie na liście WTA.