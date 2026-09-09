M jak miłość: Paweł ma dylemat. Magda udzieli mu ważnej rady w sprawie Agnes

Trudne poszukiwania opiekunki. Paweł z „M jak miłość” ma problem z nianią

W 1939 odcinku serialu „M jak miłość” Zduński będzie zmagał się z kłopotliwym wyborem odpowiedniej opiekunki dla Antosia. Żadna z dotychczasowych kandydatek nie przypadnie mu do gustu. Sytuację dodatkowo skomplikuje Agnes, która wtrąci się podczas jednej z rozmów z potencjalną nianią. Zareaguje na propozycję podania małemu dziecku syropu na kaszel, zaznaczając, że takich leków nie stosuje się u maluchów poniżej 3. roku życia.

To wydarzenie sprawi, że Paweł poczuje się zakłopotany i nieco poirytowany. Z drugiej strony mężczyzna ma świadomość, jak wielkim wsparciem była dla niego Agnes po śmierci Franki. To ona zajmowała się chłopcem w najtrudniejszych chwilach. Zduński dostrzega też silną więź między kobietą a Antosiem, co wywołuje w nim mieszane uczucia. Szczególnie poruszy go moment, w którym chłopiec nazwie opiekunkę „mamą”.

Szczera rozmowa Magdy i Pawła w 1939 odcinku „M jak miłość”

Zmagając się z wątpliwościami, Zduński postanowi spotkać się nad rzeką z Magdą. To jej opowie o swoich lękach związanych z relacją Agnes i małego Antosia. Mężczyzna przyzna, że dostrzega dobroć kobiety i jej gotowość do pomocy, jednak bardzo obawia się, że chłopiec zacznie postrzegać ją jako swoją matkę.

- Co się dzieje? - zapyta wprost Budzyńska. - A pomyślisz, że przesadzam... - uzna Paweł, ale powie przyjaciółce o słowie "mamo". - Paweł, on się uczy mówić, to był przypadek. Antoś mógł powiedzieć „mamo” do kogokolwiek, kandydatki na nianię. - Agnes ma dobre serce, naprawdę jest na każde zawołanie i zajmowała się nim, kiedy mnie nie było, widzę, jak się do niego przywiązała, że go kocha, ale nigdy nie będzie jego mamą. - Ale oczywiście, że nie, Franka jest jego mamą i ona o tym wie. I naprawdę cała reszta zależy od tego, jak ty to wszystko ustawisz, to ty decydujesz, nikt inny. Paweł, posłuchaj mnie... Antoś ma najlepszego ojca na świecie. Ma rodzinę, tutaj w Warszawie, w Bukowinie, ma rodzinę, przyjaciół, wszyscy jesteśmy po jego stronie. Jeżeli Agnes jest miła, to jest bystry chłopak, nic dziwnego, że do niej lgnie, ale to Franka jest jego mamą, on tego nigdy nie zapomni, a jeżeli Agnes ma złote serce, cóż... możemy ją tylko wyściskać.

W tych scenach w 1939 odcinku Budzyńska będzie się starała uspokoić przyjaciela. Zwróci mu uwagę, że bliskość Agnes nie oznacza wcale, iż chłopiec zapomni o swojej zmarłej mamie.

Czy Magda przekona Zduńskiego w „M jak miłość”?

Wszystko wskazuje na to, że ta rozmowa może być przełomowym momentem dla Zduńskiego. Magda dołoży wszelkich starań, aby wytłumaczyć mu, że nie musi obawiać się Agnes i jej wpływu na pamięć o France. Czy ostatecznie Paweł posłucha rad przyjaciółki i da szansę kobiecie z Niemiec? A może z czasem relacja tej dwójki przerodzi się w coś głębszego? O tym widzowie dowiedzą się w nadchodzących odcinkach serialu.

M jak miłość. Paweł tylko Magdzie wyzna, że nie chce, by Agnes była matką jego syna!