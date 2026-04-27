"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1416

Ostatnie wydarzenia w serialu ""Policjantki i Policjanci"" przyniosły sporo zamieszania, zwłaszcza gdy Marek i Daria musieli odpowiedzieć na pilne wezwanie do mieszkania sąsiada oficera dyżurnego. Patrol interweniował u pana Henryka po zgłoszeniu głośnej awantury, która nagle ucichła w wyjątkowo podejrzanych okolicznościach. Chociaż starszy mężczyzna uparcie zapewniał o swoim bezpieczeństwie, funkcjonariusze szybko dostrzegli ślady walki oraz wyraźny siniak na jego twarzy. Wszystko wskazywało na to, że w sprawę był zamieszany poszukiwany listem gończym syn lokatora, Gustaw, mimo że ojciec konsekwentnie zaprzeczał tym podejrzeniom. Cała sytuacja stała się bardzo zagmatwana, a po zejściu z posterunku Marek Korwicki musiał dodatkowo zmierzyć się z niespodziewanym wstrząsem w życiu prywatnym. Czego zatem można spodziewać się w nadchodzącym odcinku?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1416 - streszczenie

Mikołaj i Miłosz zostają wezwani do nietypowego zdarzenia, jakim jest uprowadzenie panny młodej bezpośrednio z salonu sukien ślubnych. Na miejscu policjanci zastają nie tylko pustą przymierzalnię, ale również nieprzytomną i dotkliwie pobitą pracownicę sklepu. Po odzyskaniu świadomości kobieta opisuje sprawców i wskazuje na pojazd dostawczy przypominający samochód firmy kurierskiej. Choć narzeczony Niny sugeruje, że za zniknięciem kobiety stoi jej były partner, funkcjonariusze mają wątpliwości co do tej teorii, uznając ją za zbyt oczywistą. Po zakończeniu oficjalnych obowiązków Białach nie udaje się jednak na odpoczynek, lecz decyduje się na bezpośrednią konfrontację z Kostyrą w sprawie śmierci Magdy.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1416 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani wrocławskich policjantów z pewnością czekają na dalszy rozwój wydarzeń oraz rozwiązanie zagadki porwania przed ślubem. Każdy nowy epizod przynosi kolejne interwencje, które można śledzić w stałym paśmie emisji na popularnej antenie. Jeśli nie chcecie przegapić tego spotkania z Mikołajem i Miłoszem, warto zarezerwować sobie czas na początku maja. Najnowszy odcinek "Policjantek i Policjantów" o numerze 1416 zostanie wyemitowany 4 maja 2026 roku w telewizji TV4 o godzinie 19:00.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Produkcja opowiadająca o losach wrocławskich patroli od lat cieszy się sympatią widzów, którzy lubią połączenie wątków kryminalnych z życiem prywatnym funkcjonariuszy. Serial skupia się na pracy dwóch zespołów, mierzących się zarówno z drobnymi wykroczeniami, jak i poważnymi sprawami rodzinnymi czy społecznymi. Poza dynamicznymi interwencjami na mieście, obserwujemy też, jak bohaterowie radzą sobie z codziennymi dylematami i stresem towarzyszącym ich trudnej profesji. Przez lata przez plan przewinęło się wielu znanych i lubianych aktorów, którzy nadają tej historii autentyczności. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)