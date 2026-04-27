"Panna młoda": streszczenie odcinka 87

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w relacjach między postaciami. Widzieliśmy, jak niepokój Deryi względem Cemila przybrał na sile, a jej narastające podejrzenia zaczęły rzucać poważny cień na ich dotychczasowe stosunki. W tym samym czasie Melih starał się wesprzeć Sinem i zorganizował dla niej pierwszą lekcję jazdy samochodem, co miało pomóc dziewczynie w odzyskaniu pewności siebie. Wszyscy zaangażowali się też w intensywne poszukiwania zaginionej Beyzy, której nagłe zniknięcie wywołało spore poruszenie. Prawdziwym zaskoczeniem okazał się jednak fakt, że Hancer potajemnie spotkała się z poszukiwaną kobietą, robiąc to całkowicie za plecami Cihana. Zobaczmy zatem, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku.
"Panna młoda" odc. 87 - streszczenie
Hancer decyduje się na odważny krok i ukrywa Beyzę w domu należącym do swojego brata. Wierzy, że to miejsce zapewni jej skuteczną ochronę przed odnalezieniem przez kogokolwiek. Jednak Derya dociera pod wskazany adres i dochodzi do bezpośredniej konfrontacji między kobietami. Sytuacja staje się wyjątkowo trudna, kiedy w progu domu niespodziewanie staje Cihan. Hancer musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby jej mąż nie odkrył prawdy o obecności Beyzy w tym miejscu. W tym samym czasie Cemil stawia opór w szpitalu i stanowczo odmawia poddania się niezbędnej kontroli medycznej.
"Panna młoda" odc. 87 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób planuje już swój wolny czas tak, aby móc bez przeszkód sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci. Serial jest stałym punktem w ramówce, przyciągając przed ekrany liczne grono osób zainteresowanych produkcjami z Turcji. Aby być na bieżąco z nowymi wątkami, warto zapisać sobie dokładną datę i godzinę nadawania. Premiera 87. odcinka odbędzie się 4 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
Panna młoda to produkcja, która skupia się na losach dumnej Hancer i zamożnego Cihana. Ich relacja zaczyna się od trudnej umowy mającej ratować zdrowie brata dziewczyny, ale z czasem przeradza się w coś znacznie głębszego i szczerego. Życie w rezydencji obfituje w liczne intrygi, w których dużą rolę odgrywa konserwatywna matka mężczyzny oraz jego zazdrosna była żona. To opowieść o walce o własne szczęście w świecie pełnym rodzinnych zobowiązań i trudnych wyborów. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)