"Panna młoda": streszczenie odcinka 87

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w relacjach między postaciami. Widzieliśmy, jak niepokój Deryi względem Cemila przybrał na sile, a jej narastające podejrzenia zaczęły rzucać poważny cień na ich dotychczasowe stosunki. W tym samym czasie Melih starał się wesprzeć Sinem i zorganizował dla niej pierwszą lekcję jazdy samochodem, co miało pomóc dziewczynie w odzyskaniu pewności siebie. Wszyscy zaangażowali się też w intensywne poszukiwania zaginionej Beyzy, której nagłe zniknięcie wywołało spore poruszenie. Prawdziwym zaskoczeniem okazał się jednak fakt, że Hancer potajemnie spotkała się z poszukiwaną kobietą, robiąc to całkowicie za plecami Cihana. Zobaczmy zatem, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku.

"Panna młoda" odc. 87 - streszczenie

Hancer decyduje się na odważny krok i ukrywa Beyzę w domu należącym do swojego brata. Wierzy, że to miejsce zapewni jej skuteczną ochronę przed odnalezieniem przez kogokolwiek. Jednak Derya dociera pod wskazany adres i dochodzi do bezpośredniej konfrontacji między kobietami. Sytuacja staje się wyjątkowo trudna, kiedy w progu domu niespodziewanie staje Cihan. Hancer musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby jej mąż nie odkrył prawdy o obecności Beyzy w tym miejscu. W tym samym czasie Cemil stawia opór w szpitalu i stanowczo odmawia poddania się niezbędnej kontroli medycznej.

"Panna młoda" odc. 87 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje już swój wolny czas tak, aby móc bez przeszkód sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci. Serial jest stałym punktem w ramówce, przyciągając przed ekrany liczne grono osób zainteresowanych produkcjami z Turcji. Aby być na bieżąco z nowymi wątkami, warto zapisać sobie dokładną datę i godzinę nadawania. Premiera 87. odcinka odbędzie się 4 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Panna młoda to produkcja, która skupia się na losach dumnej Hancer i zamożnego Cihana. Ich relacja zaczyna się od trudnej umowy mającej ratować zdrowie brata dziewczyny, ale z czasem przeradza się w coś znacznie głębszego i szczerego. Życie w rezydencji obfituje w liczne intrygi, w których dużą rolę odgrywa konserwatywna matka mężczyzny oraz jego zazdrosna była żona. To opowieść o walce o własne szczęście w świecie pełnym rodzinnych zobowiązań i trudnych wyborów. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)