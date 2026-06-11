"Co do... kury?" zmierza do kin. Film o kurze. Tak naprawdę o ludziach

"Co do... kury?" - o czym opowie film?

Podczas pracy nad gigantyczną kurą stworzoną na potrzeby lokalnego protestu Łukasz - lalkarz i konstruktor realistycznych lalek - przyjmuje pod swój dach uchodźców uciekających przed wojną. Wśród nich jest Sabina, z którą połączy go wyjątkowa relacja mistrz–uczennica.

Wszystko zaczyna się w Solnikach, niewielkiej podlaskiej wsi, gdzie mieszkańcy sprzeciwiają się budowie ogromnej fermy drobiu, a dwumetrowa kura ma stać się symbolem ich walki o własną przestrzeń i sprawczość. Nieoczekiwanie pracownia artysty staje się miejscem niezwykłych spotkań, a sztuka językiem porozumienia ponad granicami.

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Historia, której nie chcecie przegapić

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam lalki Łukasza, dosłownie aż zaparło mi dech. Pomyślałam wtedy: co tak młody i utalentowany twórca lalek robi w niewielkiej wsi na Podlasiu. Kiedy przybliżył mi ideę stojącą za stworzeniem Kury Marysi, wiedziałam, że nie mogę przejść obok tej historii obojętnie. Zafascynował mnie nie tylko upór Łukasza, by mimo trudności ukończyć tę niezwykłą lalkę, lecz jeszcze bardziej rodząca się między nim a Sabiną przyjaźń oraz ich relacja mistrz–uczennica - mówi reżyserka filmu Joanna Deja.

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Produkcja jest debiutem dokumentalnym montażystki i reżyserki Joanny Deja, absolwentki Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Jej krótkometrażowy film fabularny "Rozłam", współprodukowany przez TVP, zdobył blisko dwadzieścia nagród na całym świecie.

Film o kurze. Tak naprawdę o ludziach

Producenci Justyna Kluczewska i Maciek Ostatek, do których niedawno dołączyła Małgorzata Prociak, wierzą w moc prawdziwych historii. Do każdej produkcji podchodzą indywidualnie, z uważnością i pasją. Zespół Filmowy Raban w swoim trzynastoletnim dorobku ma szereg dokumentów cieszących się uznaniem widzów, a ich ostatnie produkcje - "Szpilka" oraz "Niedziela cudów" - biły rekordy oglądalności na platformach streamingowych.

Koproducentem dokumentu jest firma TimeLab a partnerami Stowarzyszenie Otwarte Klatki oraz Fundacja Compassion in World Farming Polska. Produkcja została współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. (informacja prasowa)

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