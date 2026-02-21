Polak w obsadzie hitu Disneya. Zagra greckiego boga w "Percym Jacksonie"

Hubert Jerzyk Śmielecki wkracza do świata Hollywood i... Olimpu. Zagra bowiem w serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - jednej z najpopularniejszych produkcji z gatunku fantasy ostatnich lat.

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - Hubert Jerzyk Śmielecki w obsadzie serialu Disneya

Trzeci sezon "Percy'ego Jacksona" adaptował będzie trzeci tom z serii Ricka Riordana, pt. "Klątwa tytana". Serwis Variety podaje, że Hubert Jerzyk Śmielecki zagra Apolla - bliźniaczego brata Artemidy i "złotego chłopca Olimpu". Szalenie charyzmatyczny i równie arogancki jegomość ma odegrać kluczową rolę jako sojusznik naszych protagonistów i jednocześnie przypomnieć o tym, jak skomplikowane bywają relacje rodzinne na Olimpie.

Kim jest Hubert Jerzyk Śmielecki?

Hubert Jerzyk Śmielecki jest modelem, który na obecną chwile słynie przede wszystkim z mediów społecznościowych. Ma już jednak na koncie małą rólkę w zagranicznej produkcji, pojawił się bowiem w "Ransom Canyon" Netflixa. W "Percym Jacksonie" również pojawi się tylko gościnnie, niemniej angaż go tak wyrazistej postaci w tak popularnym serialu z pewnością otworzy mu drzwi do dalszej światowej kariery.

Hubert Jerzyk Smielecki is Apollo. pic.twitter.com/2clROuP12F— Percy Jackson News (@updatespercy) February 19, 2026

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - o serialu

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" to adaptacja bestsellerowej serii książek autorstwa wielokrotnie nagradzanego Ricka Riordana. Percy Jackson wyrusza na niebezpieczną misję. Umykając potworom i igrając z bogami, podróżuje przez całą Amerykę, aby odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie totalnej. Po stracie matki Percy trafia do Obozu Herosów – azylu dla młodocianych półbogów. Gdy odkryje, że sam jest półbogiem, będzie musiał się wykazać i skonfrontować z własnym pochodzeniem. Ruszy również w poszukiwaniu Krainy Umarłych, a podczas wyprawy narazi się na niebezpieczeństwo, ścigając wrogów. Misja, w której towarzyszą mu Annabeth i Grover, przybliży Percy’ego do odpowiedzi na nurtujące go pytania: jak ma się odnaleźć w świecie, w którym czuje się obcy? Czy jeszcze kiedyś zobaczy się z mamą i czy zdoła poznać swoje przeznaczenie. Serial dostępny jest w serwisie Disney+.

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" - co zobaczymy w 3. sezonie?

Jak już wspominałam, trzeci sezon "Percy'ego Jacksona adaptuje "Klątwę tytana" Ricka Riordana, w którym to główni bohaterowie ruszają na ratunek Artemidzie i Annabeth, próbując jednocześnie powstrzymać wojnę pomiędzy olimpijskimi bóstwami. W oficjalnym opisie książki czytamy:

Kiedy Percy Jackson dostaje od swojego najlepszego kumpla Grovera pilną wiadomość z prośbą o pomoc, natychmiast przygotowuje się do walki. Przyjaciele ruszają na ratunek i odkrywają, że Grover spotkał kogoś wyjątkowego: dwoje potężnych dzieci półkrwi o nieznanym pochodzeniu. Ale to nie wszystko, co ich czeka. Król tytanów Kronos uknuł najbardziej podstępny ze swoich planów, a młodzi herosi mają być jego ofiarami. Nie tylko oni są w niebezpieczeństwie. Przebudził się starożytny potwór zdolny zniszczyć Olimp, a Artemida, jedyna bogini, która potrafi go wytropić, zaginęła. Percy i przyjaciele wraz z Łowczyniami Artemidy mają tylko tydzień, żeby odnaleźć porwaną boginię i rozwiązać tajemnicę potwora, na którego polowała. A po drodze będą się musieli zmierzyć z najniebezpieczniejszym wyzwaniem: mrożącą krew w żyłach klątwą tytana. [za: wydawnictwo Galeria Książki]

Do obsady w trzecim sezonie dołączyły również Ming-Na Wen jako Hera i Jennifer Beals jako Demeter. W obsadzie znaleźli się również m.in. Courtney B. Vance (Zeus), Nick Boraine (Kronos), Walker Scobell (Percy), Leah Sava Jeffries (Annabeth) oraz Aryan Simhadri (Grover Underwood).