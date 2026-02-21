"Kryminał doskonały" zmierza do Netflixa. Dla wielu to już klasyk, krytycy mają wątpliwości

Widzowie, nie tylko polscy, kochają kryminały. Nad powodami moglibyśmy spekulować tu godzinami, skupmy się jednak na tym, że jeden z najpopularniejszych przedstawicieli tego gatunku (nie mylić z najlepszym) zmierza właśnie do Netflixa. Czy "Mentalista" powtórzy niedawny triumf "Pamiętników wampirów"?

Dlaczego tak nas kręcą kryminały? Gwiazda "Crossa" ma ciekawą teorię | WYWIAD ESKA

"Mentalista" w Netflixie - ten kryminał podzielił publikę. O czym opowiada?

Głównym bohaterem jest tu Patrick Jane - konsultant policji przy sprawach kryminalnych, który posiada wyjątkowy (można wręcz rzec, że niemal nadludzki) zmysł dedukcji oraz wybitny talent do obserwacji. Swoimi metodami śledczymi wywołuje jednak wiele kontrowersji. Główną rolę kreuje Simon Baker, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Robin Tunney, Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda Righetti i Rockmond Dunbar.

"Mentalista" jest takim kryminalnym odpowiednikiem "Chirurgów". To procedural, w którym co rusz rozwiązujemy jakąś skomplikowaną zagadkę kryminalną, a w tle rozgrywają się osobiste dramy głównych bohaterów. Nie jest to też serial szczególnie wymagający i ambitny - stawia głównie na rozrywkę. I właśnie to zdaje się być solą w oku wielu krytyków, którzy w serwisie Metacritic wycenili go na zaledwie 65/100. Zarzucają "Mentaliście" powierzchowność, wtórność ("to kolejny procedural, jakich wiele"), czy wręcz głupotę i absurdalność fabuły. Zwykli widzowie są już znacznie łaskawsi, a niektórzy uważają nawet, że to "kryminał doskonały" i "jeden z najlepszych seriali w swoim gatunku". Gdzie leży prawda? Zapewne gdzieś pośrodku, ale już wkrótce będziecie mogli przekonać się sami. 1 marca "Mentalista" trafi bowiem do polskiego Netflixa.

"Mentalista" - ile odcinków liczy serial?

Jeśli należycie do grona malkontentów narzekających, że współczesne seriale są stanowczo zbyt krótkie, z pewnością ucieszy was, że włączając "Mentalistę" piszecie się na wiele godzin seansu. Serial doczekał się bowiem siedmiu sezonów, na które składa się łącznie 151 odcinków.