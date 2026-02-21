Zimowe Igrzyska. Kto zdobył najwięcej medali, a kto przeszedł do historii?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-21 16:22

W trwających zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech, siedmioro sportowców wyróżniło się imponującym dorobkiem, zdobywając co najmniej cztery medale igrzysk. Jeden z nich ustanowił historyczny rekord, który na zawsze zmienił postrzeganie osiągnięć w sportach zimowych. Jakie były szczegóły tego wyczynu i ilu polskich medalistów igrzysk znalazło się w czołówce najlepszych?

Wybitni medaliści zimowych igrzysk we Włoszech

Siedmiu sportowców może pochwalić się co najmniej czterema medalami wywalczonymi podczas zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Liderem tej klasyfikacji jest **norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo**, który zdobył sześć krążków.

Wszystkie jego medale są z najcenniejszego kruszcu, co czyni go pierwszym sportowcem w historii, który zdobył aż tyle złotych medali w jednych igrzyskach. Jego rodak, biathlonista Sturla Holm Laegreid, wywalczył pięć krążków, lecz **żadnego złotego** – trzy srebrne i dwa brązowe.

Kto jeszcze zdobył co najmniej cztery medale?

W sobotę do grona multimedalistów dołączyła **francuska biathlonistka Julia Simon**, z dorobkiem trzech złotych i jednego srebrnego medalu. Cztery krążki wywalczyli także jej rodacy rywalizujący w tej samej dyscyplinie.

Quentin Fillon Maillet zdobył trzy złote i jeden brązowy, a Lou Jeanmonnot dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal. Identycznym dorobkiem jak Fillon Maillet, jednak w short tracku, od piątku może pochwalić się **Holender Jens van ’t Wout**.

Kanadyjka Courtney Sarault w short tracku dwukrotnie zajęła drugie miejsce i dwukrotnie trzecie. Ci sportowcy znacząco wpłynęli na klasyfikację medalową w swoich dyscyplinach.

Kacper Tomasiak wśród potrójnych medalistów igrzysk

W gronie potrójnych medalistów igrzysk znalazł się **polski skoczek narciarski Kacper Tomasiak**. 19-letni zawodnik w poniedziałkowy wieczór, wraz z Pawłem Wąskiem, zdobył srebro w konkursie duetów na dużym obiekcie.

Wcześniej Tomasiak indywidualnie wywalczył srebro na normalnej skoczni, a na dużej zajął trzecie miejsce. **Polski skoczek prezentował wysoką formę** przez całe zawody, potwierdzając swoje aspiracje medalowe.

