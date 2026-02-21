Mircea Lucescu zostaje selekcjonerem Rumunii. Co oznacza ta decyzja dla kadry?

Mircea Lucescu kontynuuje pracę z Rumunią

Rumuńska Federacja Piłkarska (FRF) ogłosiła w sobotę, że 80-letni Mircea Lucescu utrzyma pozycję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Rumunii. Decyzja ta skutecznie zakończyła trwające od miesięcy spekulacje dotyczące jego ewentualnego zastąpienia. Jednym z wymienianych kandydatów był jego rodak, Edward Iordanescu, który w 2025 roku prowadził zespół Legii Warszawa. Władze piłkarskie potwierdziły, że Lucescu poprowadzi drużynę w kluczowych meczach barażowych do tegorocznych mistrzostw świata.

FRF odniosła się również do pojawiających się od kilku miesięcy w rumuńskich mediach doniesień na temat rzekomych problemów zdrowotnych szkoleniowca. Federacja jasno przekazała, że Mircea Lucescu cieszy się dobrym stanem zdrowia, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Ta informacja jest kluczowa dla stabilności i przygotowań kadry narodowej przed ważnymi wyzwaniami. Takie zapewnienie ze strony władz miało na celu uspokojenie opinii publicznej i zapewnienie pełnego skupienia na nadchodzących meczach barażowych.

"Trener Mircea Lucescu będzie obecny na ławce rezerwowych kadry Rumunii w barażowych meczach do mistrzostw świata. Decyzja w tej sprawie została podjęta po niedawnych badaniach lekarskich i rozmowach zarządu FRF z selekcjonerem" – przekazały w sobotnim oświadczeniu władze piłkarskie.

Długa kariera trenerska Mircei Lucescu

Mircea Lucescu jest uznawany za jednego z najwybitniejszych trenerów w historii rumuńskiego futbolu. Jego bogata kariera obejmuje prowadzenie wielu renomowanych klubów i reprezentacji. W przeszłości pełnił funkcję selekcjonera zarówno reprezentacji Rumunii, jak i Turcji, zdobywając cenne doświadczenie międzynarodowe. Pracował także z takimi gigantami jak Inter Mediolan, Galatasaray i Besiktas Stambuł.

Do jego trenerskich osiągnięć zalicza się również praca w klubach wschodnioeuropejskich, gdzie prowadził Szachtar Donieck oraz Dynamo Kijów. Prezes FRF, Razvan Burleanu, wyraził nadzieję, że to właśnie pod wodzą Lucescu Rumunii uda się powrócić na piłkarski mundial po 28 latach nieobecności. Byłaby to historyczna chwila dla rumuńskiego futbolu po 28 latach nieobecności na tym prestiżowym turnieju. Ostatni raz Rumunia uczestniczyła w mistrzostwach świata w 1998 roku, więc oczekiwania są bardzo wysokie.

Kiedy baraże do Mistrzostw Świata 2026?

Aby wywalczyć awans na tegoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku, reprezentacja Rumunii musi pokonać dwóch rywali. Pierwszym wyzwaniem będzie wyjazdowy mecz z Turcją, zaplanowany na 26 marca. Następnie, 31 marca, Rumuni zmierzą się ze zwycięzcą pojedynku pomiędzy Słowacją a Kosowem, co stanowi ostatni etap kwalifikacji.

Rumunia znajdzie się również w centrum uwagi polskich kibiców, ponieważ jest jednym z trzech rywali Polski w najbliższej edycji piłkarskiej Ligi Narodów. Obie drużyny zagrają w grupie 4 dywizji B, gdzie zmierzą się także ze Szwecją oraz Bośnią i Hercegowiną. Te spotkania będą ważne w kontekście rankingu i rozstawień w przyszłych eliminacjach. Udział w tej grupie oznacza serię interesujących meczów na arenie międzynarodowej dla rumuńskiej reprezentacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.