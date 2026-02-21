Nowe gwiazdy w M jak miłość. Te nazwiska wywołają trzęsienie ziemi w Grabinie

Rewolucja w "M jak miłość". Kto dołączy do serialu wiosną?

Ekipa filmowa kończy pracę nad materiałem przewidzianym na sezon jesienno-zimowy, udając się na zasłużony odpoczynek aż do początku wiosny. Oznacza to, że zarejestrowane ostatnio sceny trafią na antenę w finałowych epizodach przed przerwą wakacyjną. Scenarzyści zadbali o to, by w tym czasie emocji nie brakowało. Do sagi rodu Mostowiaków dołączą zupełnie nowe postacie, które wprowadzą chaos nie tylko w sielskiej Grabinie, ale również w skomplikowanym życiu Marcina Chodakowskiego.

Prezentacja wiosennej oferty programowej Telewizji Polskiej odsłoniła karty dotyczące przyszłości ulubionych bohaterów. Nadchodzące miesiące będą obfitować w punkty zwrotne, niebezpieczne zdarzenia i kluczowe wybory życiowe. Widzowie muszą przygotować się na poważne kryzysy w relacjach znanych par, wywołane przez zazdrość oraz wychodzące na jaw tajemnice. Scenariusz przewiduje wstrząsy u Rogowskich, a także w związkach Olka z Anetą oraz Marcina z Kamą.

Wielkie nazwiska w obsadzie. Kto zagrozi małżeństwu Rogowskich?

Wątek Marii i Artura czeka trudna próba lojalności. Już w 1914. odcinku, którego emisję zaplanowano na wtorek 3 marca 2025 roku, w przychodni w Lipnicy pojawi się nowa kardiolożka. W rolę Joanny Dobrzańskiej wcieli się Dominika Sakowicz. Nie będzie to tylko relacja zawodowa, gdyż atrakcyjna lekarka błyskawicznie oczaruje męża Mostowiaczki, co może zwiastować kłopoty w ich małżeństwie.

To nie koniec transferów do obsady. W otoczeniu nowej lekarki pojawi się dyrektor administracyjny placówki, Aleksander Sowiński, którego zagra Mikołaj Krawczyk. Z kolei społeczność Grabiny powiększy się o tajemniczego sąsiada, Mikołaja Lipińskiego. W tej roli zobaczymy Mateusza Kościukiewicza, który wywoła spore poruszenie, zwłaszcza wśród damskiej części mieszkańców. Warto odnotować, że ten aktor wiosną pojawi się również w konkurencyjnej produkcji Polsatu, wcielając się w Pawła Krzyżanowskiego w serialu "Pierwsza miłość".

Zmiany u Chodakowskiego. Katarzyna Dąbrowska nową szefową detektywa

Przełomowe momenty czekają również Marcina Chodakowskiego. Detektyw po raz kolejny nieumyślnie sprowadzi zagrożenie na Kamę i dzieci, co zmusi go do podjęcia radykalnych kroków. Chodakowski zdecyduje się na porzucenie pracy w agencji, która choć była jego pasją, generowała zbyt duże ryzyko. Nie pozostanie jednak bez zajęcia. Jego nową przełożoną, Elżbietę Domańską, zagra Katarzyna Dąbrowska. Aktorka jest doskonale kojarzona przez widzów z roli Wiktorii Consalidy w "Na dobre i na złe".