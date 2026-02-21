Kamila Sellier po groźnym wypadku. Co czeka polską łyżwiarkę short trackową?

Dramatyczny wypadek Kamili Sellier na lodowisku

Polska reprezentantka Kamila Sellier uległa wypadkowi podczas ćwierćfinału olimpijskiej rywalizacji na 1500 m w Mediolanie. Łyżwiarka upadła wraz z rywalką i została uderzona łyżwą w twarz. Incydent miał miejsce w piątek na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Po zdarzeniu Sellier została zniesiona z lodowiska na noszach, a następnie przewieziona do szpitala. Tam przeszła szczegółowe badania, w tym tomografię komputerową, która wykazała niewielkie złamanie jednej z kości twarzy. Konieczny był zabieg.

"Wiem, że to zdjęcie kiedyś mi przypomni, że jestem silniejsza niż mi się wydaje. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i daję znać, że mam się całkiem dobrze" - napisała w internecie zawodniczka.

Stan zdrowia i plany Kamili Sellier po kontuzji

Rana, której doznała zawodniczka, dotyczyła kości policzkowej. Jak poinformował szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki, podczas przeprowadzonego zabiegu wszystko zostało oczyszczone i zszyte. Stan Kamili Sellier jest stabilny.

Attache prasowa polskiej ekipy, Katarzyna Kochaniak-Roman, przekazała, że zawodniczka "czuje się dobrze i pozostaje pod opieką specjalistów". Łyżwiarka miała pozostać w placówce na dalszą diagnostykę do poniedziałku, kiedy to miała zapaść decyzja dotycząca dalszego postępowania. Poważny wypadek Kamili Sellier będzie najprawdopodobniej oznaczał przerwę w jej startach.

"Była jednak bardzo dzielna i trzymała się świetnie. Wierzę, że szybko wróci do pełni sił" – dodał Niedźwiedzki, cytowany w komunikacie PZŁS.

