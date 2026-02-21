Ekstraklasa: Raków Częstochowa pokonuje Bruk-Bet. Kto zadecydował o minimalnym zwycięstwie?

Ivi Lopez z kluczowym trafieniem dla Rakowa

Spotkanie Raków Częstochowa kontra Bruk-Bet Termalica Nieciecza było intensywną rywalizacją, gdzie każda z drużyn dążyła do zdobycia przewagi. Decydujące dla losów meczu okazało się trafienie, które padło jeszcze przed przerwą. W 42. minucie gry hiszpański pomocnik Ivi Lopez zdołał umieścić piłkę w siatce rywali, otwierając wynik meczu na 1:0 dla gospodarzy.

Bramka zdobyta przez Ivi Lopeza w 42. minucie była jedynym golem w tym spotkaniu, co podkreśla jej wagę dla końcowego rezultatu. To trafienie ustaliło wynik do przerwy i okazało się wystarczające do zapewnienia Rakowowi trzech punktów. Zespół z Częstochowy utrzymał prowadzenie, mimo prób odrobienia strat przez drużynę z Niecieczy.

Żółte kartki i sędziowanie Pawła Raczkowskiego

W trakcie meczu sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy musiał kilkukrotnie sięgać po kartki, aby utrzymać dyscyplinę na boisku. Trzech zawodników drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza zostało ukaranych żółtymi kartkami. Byli to Maciej Wolski, Rafał Kurzawa oraz Krzysztof Kubica, co świadczyło o zaciętej walce toczonej na murawie.

Sędziowanie Pawła Raczkowskiego było kluczowe dla przebiegu spotkania, choć nie odnotowano kontrowersyjnych sytuacji. Mecz odbył się w obecności 4807 widzów, którzy wspierali swoje zespoły. Frekwencja ta świadczyła o zainteresowaniu, jakie wzbudzało starcie Rakowa z Bruk-Betem w ramach rozgrywek ligowych.

