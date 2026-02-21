Ekstraklasa siatkarek – Jelena Blagojević. Jak przebiegł jej debiut w nowej roli?

Jelena Blagojević: spokojny debiut trenerski

Jelena Blagojević objęła stanowisko pierwszej trenerki siatkarek DevelopResu po zwolnieniu Hiszpana Cesara Hernandeza Gonzaleza, którego wcześniej była asystentką. Serbka debiutowała w tej roli i mimo nowych wyzwań, przedmeczowe przygotowania przebiegły bez większego stresu. Podkreślała, że mogła spać spokojnie, co zdziwiło jej podopieczne.

Przed spotkaniem trenerka układała w głowie koncepcje taktyczne i sposób, w jaki jej zespół miałby zaprezentować się na boisku. Cieszyła się, że mogła obserwować mecz zza linii bocznej, a zawodniczki przełożyły jej emocje i wskazówki na skuteczną grę. Zwycięstwo 3:0 było dla niej powodem do dużej radości.

"Nie czułam jakiegoś stresu, mogłam spać spokojnie. Zresztą jestem zmęczona i śpię bardzo dobrze. Wszystkie dziewczyny mnie o to pytały przed meczem, ale było dobrze. Coś tam sobie w głowie przygotowywałam, układałam jakieś pomysły jak to miałoby wyglądać. Cieszę się, że byłam tu obok linii, a dziewczyny te emocje i sposób grania przełożyły na boisku. Bardzo cieszyłam się z nimi" – mówiła Blagojević.

Pierwsza zagraniczna trenerka w historii PLS

Serbka Jelena Blagojević zapisała się w historii, zostając pierwszą zagraniczną trenerką w Polskiej Lidze Siatkówki (PLS). Jest również piątą kobietą na tym stanowisku, dołączając do grona Małgorzaty Niemczyk, Agaty Kopczyk, Magdaleny Śliwy i Agnieszki Rabki. Jej rola ma symboliczne znaczenie dla kobiecej siatkówki w Polsce.

Blagojević wyraziła nadzieję, że jej praca będzie małym krokiem do zmiany postrzegania kobiet w roli trenerów. Podkreśliła, że wiele drzwi pozostaje zamkniętych dla kobiet, mimo ich zaangażowania w dyscyplinę. Wskazała na koszykówkę kobiecą w Serbii jako przykład, gdzie Maria Maljković od lat prowadzi reprezentację.

"Nie wiem, dlaczego tak jest. Myślę, że wiele kobiet ma poczucie, że wiele drzwi pozostaje dla nich zamkniętych i nie otrzymują one takich szans, jaką ja dostałam tutaj. Przykładowo w koszykówce kobiecej jest inaczej, choćby i w mojej rodzimej Serbii, gdzie trenerem reprezentacji od lat jest Maria Maljković. W wielu klubach europejskich pracują kobiety, ale w siatkówce tak nie jest. Mam nadzieję, że to się zmieni. Może moja praca będzie tym malutkim kroczkiem, żeby coś zmienić w tej kwestii. Dziewczyny, które całe swoje życie poświęciły tej dyscyplinie i chciały by w niej zostać powinny mieć otwarte drzwi" – mówiła Serbka.

Zwycięstwo DevelopResu 3:0 i rola bloku

W swoim trenerskim debiucie Jelena Blagojević poprowadziła DevelopRes do szybkiego zwycięstwa nad #VolleyWrocław, który zajmował przedostatnie miejsce w tabeli. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 po zaledwie 79 minutach gry. Trenerka spodziewała się większego oporu ze strony rywalek, które potrzebowały punktów, lecz DevelopRes zrealizował plan treningowy.

Drużyna DevelopResu zaprezentowała się bardzo dobrze, szczególnie w bloku, zdobywając w tym elemencie aż dziesięć punktów. Jelena Blagojević, jako była zawodniczka specjalizująca się w bloku, przed meczem wyraziła życzenie, aby jej podopieczne zdobyły wiele punktów w tym elemencie. Zadowolenie z skuteczności bloku było widoczne już od pierwszego seta.

"W szatni przed meczem powiedziałam dziewczynom jedną rzecz, że jako była siatkarka, która była bardzo dobra w bloku, to życzę sobie, żeby dziś miały dużo punktów w tym elemencie, bo to jest moje marzenie. I to bardzo fajnie wyglądało od pierwszego seta" – stwierdziła Blagojević.

