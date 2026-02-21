Ekstraklasa koszykarek: Wysoka wygrana AZS UMCS Lublin, ale czy wystarczy na podium?

Wysoka wygrana AZS UMCS Lublin

Zespół Lotto AZS UMCS Lublin odniósł pewne zwycięstwo nad Isands Wichoś Jelenia Góra, pokonując rywalki wynikiem 93:66. Mecz charakteryzował się wyraźną przewagą gospodyń od pierwszych minut spotkania. Lubelskie akademiczki kontrolowały przebieg gry, dominując w większości kwart.

Poszczególne części meczu kończyły się wynikami: 28:15, 19:14, 28:15 oraz 18:22, co potwierdza ich stabilną formę. Najwięcej punktów dla AZS UMCS Lublin zdobyła Brooque Williams, notując 20 oczek. Kamila Borkowska dołożyła 19 punktów, a Dominika Ullmann 18.

Kto był najskuteczniejszy w ekipie Isands Wichoś?

Po stronie Isands Wichoś Jelenia Góra wyróżniła się Agata Stępień, która zanotowała imponujące 29 punktów. Była ona zdecydowanie najlepszą strzelczynią swojego zespołu, stanowiąc główne zagrożenie dla defensywy Lublina. Pomimo jej wysiłku, drużyna z Jeleniej Góry nie zdołała odrobić strat.

Kinga Dzierbicka zdobyła 11 punktów, a Jastina Kosalewicz dołożyła 8 oczek, jednak to nie wystarczyło do nawiązania równorzędnej walki. Szczególnie istotnym elementem gry gospodyń były rzuty za trzy punkty. AZS UMCS Lublin zaliczył aż 15 „trójek”, z czego 6 było autorstwa Dominiki Ullmann.

