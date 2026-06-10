Pierwsza miłość, odcinek 4234: Seweryn jest zdruzgotany. Musi zidentyfikować ciało wyłowione z rzeki

Zaginięcie Karoliny Kazanowej w drodze ze spotkania Koła Gospodyń Wiejskich wstrząsnęło całą społecznością Wadlewa. Tygodnie wspólnych poszukiwań nie dawały żadnego rezultatu, aż do momentu z odcinka 4226, kiedy to w lokalnej świetlicy zadzwonił telefon. Odezwał się w nim Miron, czyli zmagający się z niepełnosprawnością intelektualną nastoletni syn Zenka. Jego gwałtowna reakcja na nazwisko poszukiwanej kobiety wzbudziła powszechny niepokój. Zaledwie kilka epizodów później sierżant Kargulewicz postanowił ponownie przesłuchać chłopaka, choć jego ojciec usilnie tłumaczył chaotyczne zeznania zwykłymi urojeniami. Zdarzenia przybrały brutalny obrót, gdy Miron nagle uciekł i niespodziewanie zaatakował w lesie samego Seweryna. Taki rozwój wypadków sprawił, że przyparty do muru Zenek musiał w odcinku 4233 w końcu wyjawić Róży ukrywaną prawdę o zaginionej. Zszokowana kobieta zażądała natychmiastowego działania, dając mu zaledwie 24 godziny na zgłoszenie sprawy na komisariacie.

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"Pierwsza miłość" odc. 4234. Zenek podejmuje trudną decyzję i żegna się z synem

W nadchodzącym 4234. odcinku limit czasu wyznaczony przez Różę nieubłaganie dobiega końca, a stanowcza kobieta nie odpuszcza mężczyźnie nawet na krok. Zmuszony do radykalnych kroków i przytłoczony narastającą, niemal paraliżującą presją, ojciec decyduje się na ostateczne rozwiązanie. Zenek przeprowadza niezwykle dramatyczne pożegnanie ze swoim synem Mironem, co z pewnością bezpowrotnie wpłynie na dalszą przyszłość całej ich rodziny. Widzowie już wkrótce dowiedzą się, jakie dokładnie mroczne tajemnice ukrywa jeszcze ten bohater.

"Pierwsza miłość" odc. 4234: Wrocławskie służby wyławiają ciało z rzeki

Jednocześnie mąż poszukiwanej mierzy się z kolejnym potężnym ciosem. Do miejscowej komendy docierają informacje o wyłowieniu z Odry we Wrocławiu zwłok niezidentyfikowanej dotąd kobiety. Z uwagi na fakt, że szczegółowy rysopis zmarłej niezwykle dokładnie odpowiada wyglądowi zaginionej Kazanowej, funkcjonariusze natychmiast alarmują jej partnera. Choć na tym etapie policjanci opierają się wyłącznie na wizualnych przypuszczeniach, przerażony Seweryn musi przygotować się na absolutnie najgorszy możliwy scenariusz. W towarzystwie niezwykle lojalnego Śmiałka natychmiast udaje się do wrocławskiego zakładu medycyny sądowej. To właśnie tam będzie musiał osobiście zmierzyć się z okrutną niepewnością i przeprowadzić formalną identyfikację odnalezionych w rzece zwłok.

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"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4234. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)