Barwy szczęścia. Kodur zostanie ojcem? Założy rodzinę z Darią, a związek z Renatą runie?

Nowe odcinki serialu "Barwy szczęścia" przyniosą ogromne zmiany

Na oficjalnym profilu instagramowym popularnej produkcji głos zabrał odtwórca roli Marcina Kodura. Oskar Stoczyński zapowiedział widzom niezwykle burzliwe wydarzenia z udziałem swojego bohatera w nadchodzącej serii. Aktor podzielił się nagraniem prosto z planu zdjęciowego, w którym przedstawił trzy potencjalne ścieżki fabularne dotyczące relacji jego postaci z Renatą oraz Darią. Zapewnił przy tym, że dokładnie jedna z wymienionych opcji na pewno zostanie zrealizowana przez scenarzystów. Wśród propozycji znalazł się intrygujący wątek, według którego funkcjonariusz miałby zostać ojcem i zjawić się w mieszkaniu z małym dzieckiem.

- (...) Dwie historie są fałszywe, a jedna jest prawdziwa - zapowiada Oskar Stoczyński w wideo na Instagramie "Barw szczęścia". - Pierwsza historia dotyczy tego, że Marcin wraz z Darią przyniosą do kawalerki Renaty niemowlaka. Druga dotyczy tego, że Marcin wraz z Darią pod przykrywką będą udawali rodzinę. A trzecia: Daria nakłoni Renatę do powrotu do nałogu do nałogu, po to, by rozbić relację Marcina i Renaty - przedstawił aktor.

Marcin Kodur zajmie się dzieckiem, albo Renata zostanie podstępem zmanipulowana. Oto, co może się wydarzyć

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie Marcin i Daria znacznie zacieśnią swoje relacje. Przedstawione przez aktora opcje sugerują, że ich relacja wykroczy poza standardowe obowiązki służbowe. Zrealizowanie pierwszego wariantu oznacza pojawienie się ich wspólnego potomka. Druga koncepcja zmusi tę dwójkę do odgrywania zakochanej rodziny, co znacząco skróci między nimi dystans. Ostatnia droga zakłada z kolei mroczniejsze rozwiązanie, w którym Daria użyje bezwzględnych manipulacji i intryg przeciwko Renacie. Taki obrót spraw definitywnie przypieczętowałby rozpad dotychczasowego związku młodego policjanta.