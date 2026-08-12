Hotel Paradise 13. 21-latek reprezentował Polskę! Teraz wchodzi do rajskiej willi

Hotel Paradise 13. Kim jest Szymon Królik?

Szymon Królik to 21-letni student wychowania fizycznego, dla którego baseball od lat stanowi najważniejszą życiową pasję. W minionych latach miał okazję występować w barwach narodowych, a dziś chętnie dzieli się swoją wiedzą z młodszymi zawodnikami w roli trenera. Jak sam przyznaje, sport ukształtował jego charakter, ucząc go przede wszystkim żelaznej dyscypliny oraz wytrwałości w dążeniu do obranych celów. Mimo sportowego zacięcia, nowy mieszkaniec rajskiej willi wcale nie planuje spokojnej i ułożonej przyszłości. Zamiast tego ma głowę pełną najróżniejszych pomysłów i stanowczo odrzuca myśl o zamknięciu się w jednej tylko profesji.

Jedną z dróg, którą bierze pod rozwagę, jest kariera w branży modelingowej. Dużo bardziej nietypowo brzmi jednak jego pomysł na związanie swojej przyszłości ze stripteasem. Co ciekawe, nie są to tylko czcze marzenia i puste słowa, ponieważ 21-latek zdążył już zapisać się na pierwsze w swoim życiu lekcje tańca.

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Szymon Królik z "Hotel Paradise 13" szuka prawdziwego uczucia

Nowy bohater miłosnego show przy pierwszym kontakcie sprawia wrażenie dość zdystansowanego i bardzo opanowanego. Najpierw uważnie analizuje otoczenie i zachowania innych, a dopiero z czasem pozwala sobie na odsłonięcie prawdziwego oblicza. Gdy tylko poczuje się pewniej i swobodniej, natychmiast staje się otwarty na nowe przeżycia i nie stroni od spontanicznych decyzji. Szymon z reguły unika wszelkich kłótni, zdecydowanie preferując spokojną wymianę argumentów nad głośne awantury. Mimo braku doświadczenia w długoterminowych relacjach, ma za sobą już kilka romansów. Obecnie młody sportowiec zapewnia, że jest gotowy na zbudowanie trwałego i poważnego związku. Czy randkowy format okaże się dla niego miejscem, gdzie w końcu spotka tę jedyną?

Jakie kobiety wpadają w oko Szymonowi z "Hotelu Paradise"?

Szymon doskonale wie, kogo szuka. Jego ideałem są wysportowane blondynki, które mogą pochwalić się nie tylko spontanicznością, ale i sporym poczuciem humoru. Dla młodego sportowca kluczowe jest również to, aby jego wybranka była gotowa na odkrywanie nowych rzeczy i potrafiła czerpać radość ze wspólnie spędzanych chwil. Zastanawiające jest, czy w obecnej odsłonie "Hotelu Paradise 13" znajdzie się chociaż jedna singielka, która wpisze się w ten konkretny klucz. Niewykluczone przecież, że życie w egzotycznej posiadłości udowodni mu, iż w kwestiach uczuciowych wszelkie plany często biorą w łeb.

Kiedy startuje nowa edycja "Hotelu Paradise"?

Szymon dołączył do zgranej ekipy 13. sezonu, który realizowany był w malowniczej Tajlandii. Pierwszy weekend z nowymi odcinkami widzowie będą mogli śledzić 29 i 30 sierpnia o godzinie 20:55. Dwa premierowe epizody zostaną wyemitowane symultanicznie na antenach TVN oraz TVN7. Z kolei od następnego tygodnia, losy uczestników "Hotelu Paradise 13" będzie można oglądać regularnie od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 20:00 na kanale TVN7.