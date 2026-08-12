Nowy sezon "Pierwszej miłości" przyniesie dramat Emilki? Chodzi o tajemnicę

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-08-12 14:54

Emilka (Anna Ilczuk) w nowym sezonie "Pierwszej miłości" będzie próbowała na nowo ułożyć sobie życie po niedawnych, bolesnych przejściach, jednak czeka ją kolejny cios. Samotność i rozczarowanie dadzą się we znaki, a pojedyncza chwila słabości zapoczątkuje nieoczekiwany splot wydarzeń. W tym samym czasie coraz większe znaczenie zacznie mieć Ilona (Sylwia Gola), obecna partnerka Bartka (Rafał Kwietniewski). Wkrótce na światło dzienne wyjdzie szokujący sekret z jej przeszłości, który może wywrócić wszystko do góry nogami.

Anna Ilczuk jako Emilka i Marian Bak Siedzą na kanapie. O losach bohaterów Pierwszej miłości przeczytasz na Eska.
Autor: ATM Grupa/ Materiały prasowe

Emilka będzie próbowała zbudować życie na nowo w "Pierwszej miłości"

Ostatnie miesiące nie oszczędzały Emilki. Kobieta uwierzyła, że u boku Fryderyka (Andrzej Kłak) znajdzie upragniony spokój i szczęście. Niestety, okazało się, że „król dżemu” prowadził podwójne życie i miał żonę. Odkrycie tej bolesnej prawdy zmusiło ją do konfrontacji z kłamstwami partnera i poniesienia bolesnych konsekwencji. Oprócz zakończenia toksycznej relacji, Emilka zrezygnowała również z pracy w fabryce. W nadchodzącym sezonie zobaczymy, jak bohaterka stara się podnieść po tych ciosach i odnaleźć w zmienionej rzeczywistości. Zadanie to okaże się jednak niezwykle trudne. Doskwierająca samotność przytłoczy Emilkę, a moment słabości ściągnie na nią kolejne nieprzewidziane kłopoty.

Bartek z "Pierwszej miłości" próbuje ułożyć sobie życie z Iloną. Czy to się uda?

Życie Bartka również nabierze nowego kształtu. Po burzliwej przeszłości z Emilką, Miedzianowski nie zamierza powtarzać starych błędów. Kluczową rolę w jego codzienności zacznie odgrywać Ilona – kobieta, która wspierała go w trudnych chwilach, gdy jego była partnerka odeszła do Fryderyka. Nowa para spróbuje zbudować wspólną przyszłość, a ich związek zacznie sprawiać wrażenie stabilnego. Wszystko będzie wskazywać na to, że oboje pragną trwałej relacji. Spokój nie potrwa jednak wiecznie.

Mroczny sekret Ilony wstrząśnie "Pierwszą miłością"?

W nadchodzących odcinkach "Pierwszej miłości" wyjdą na jaw zaskakujące fakty z przeszłości Ilony. Kobieta zostanie zmuszona do skonfrontowania się z mroczną tajemnicą, która może drastycznie wpłynąć na jej relację z Bartkiem oraz na życie Emilki. To właśnie w tym momencie stabilne życie pary zacznie pękać w szwach.

Dla Emilki te zawirowania oznaczają początek kolejnej, bolesnej serii zdarzeń. Choć jej związek z Miedzianowskim należy już do przeszłości, a on sam buduje nowe życie u boku innej, problemy Ilony mogą sprawić, że dawne rany znów się otworzą. Czy ukrywany sekret zniszczy relację Bartka i jego nowej partnerki? Jak poradzi sobie Emilka, gdy jej rzeczywistość po raz kolejny rozsypie się na kawałki? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają w nowych odcinkach "Pierwszej miłości".

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!
Pierwsza miłość odc. 4089. Emilka (Anna Ilczuk)
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