Barwy szczęścia. Romantyczny wieczór zmieni się w dramat. Kodur zażąda od Renaty testu na obecność narkotyków

Renata zawalczy o miłość w "Barwach szczęścia"

Narastające nieporozumienia z Marcinem sprawią, że Renata dostrzeże groźbę całkowitego rozpadu ich relacji. Kobieta zacznie obawiać się najgorszego scenariusza, czyli definitywnego rozstania spowodowanego jej zachowaniem. W szczerej rozmowie z Dominiką ujawni swój niepokój i wspomni, że Marcin wręcz sugerował jej terapię w specjalnym ośrodku, który pomaga osobom z problemami z opanowaniem własnych emocji.

- On mnie zostawi i sama będę sobie winna - cytuje portal światseriali.interia.pl.

Przyjaciółka jednak pocieszy ją, tłumacząc, że miłość Kodura jest silna, ale bez zmiany postępowania ciężko będzie im dojść do porozumienia. Pod wpływem tych rad Renata zdecyduje się naprawić błędy. Przyszykuje ulubione danie Marcina, pyszną lazanię, z nadzieją na przyjemny wieczór we dwoje i zasugeruje relaksujące wyjście na seans filmowy do kina.

Romantyzm przerodzi się w poważne zarzuty

Po powrocie do mieszkania Marcin będzie zszokowany widokiem wesołej i opanowanej partnerki, zupełnie innej niż rano. Renata z uśmiechem ugości go pysznym jedzeniem i szczerze przeprosi za wcześniejsze zachowanie. Wszystko zdawało się wracać na właściwe tory. Atmosfera gęstniała pozytywnie, a kobieta zaproponowała, że zamiast planowanego kina, mogą spędzić czas na bardziej intymnym spotkaniu w domowym zaciszu. Niestety, funkcjonariusz nie doceni tego gestu, a nagła metamorfoza Renaty wzbudzi w nim poważne podejrzenia o nawrót nałogu.

- Brałaś coś?

Bezpośrednie oskarżenie uderzy Renatę i wywoła ogromne zdziwienie, gdyż nie będzie potrafiła pojąć, dlaczego zwykła chwila radości została tak drastycznie zinterpretowana.

- Czyli jak mam dobry nastrój, to od razu coś brałam?

Policjant zażąda dowodu od partnerki

Kodur jednak nie da się łatwo zbić z tropu. Jego wątpliwości będą narastać, ponieważ nie mógł uwierzyć, że tak skrajna zmiana w zachowaniu – z gniewu do euforii – mogła nastąpić naturalnie w ciągu zaledwie kilku godzin.

- Jak za dotknięciem magicznej różdżki. Ale ja nie wierzę w magię

Chociaż kobieta zarzekała się, że jest czysta, Marcin nie przestanie wątpić. Ostatecznie, nie ufając słowom ukochanej, zażąda ostatecznego rozwiązania całej sprawy.

- W takim razie zrób test

To ultimatum będzie potężnym uderzeniem dla Renaty, która stanie przed trudnym wyborem. Musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na przeprowadzenie testu narkotykowego, by udowodnić swoją niewinność, czy też cała sytuacja zamieni się w kolejną eskalację ich miłosnych nieporozumień.

Barwy szczęścia. Oto, co wydarzy się w życiu Marcina Kodura. Daria szybko nie zniknie z jego życia