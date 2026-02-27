W poprzednich odcinkach (4160-4164) Kinga walczyła o Polę i nie zamierzała pozwolić Lilce wywieźć córki z Wrocławia, groziła jej odebraniem praw rodzicielskich, a Janek próbował mediować, aż w końcu zaczął mieć wątpliwości co do żony. Po spotkaniu u Lilki kobieta została znaleziona półprzytomna, a Kinga z Polą zniknęły; ruszyły poszukiwania, Kingę podstępnie zwabiono i aresztowano, a sąd miał zdecydować o przedłużeniu aresztu. Lilka oskarżała ją o podanie środków nasennych, Janek czuł się rozdarty i zapowiadał, że będzie grał wyłącznie na siebie, nieświadomy możliwej intrygi. Tymczasem Alan dzięki wstawiennictwu Igi u Jamesa dostał drugą szansę na pracę, wziął pożyczkę i snuł plany, a Iga jeszcze mocniej uwikłała się w niejednoznaczną relację z astrofizykiem. Jolka w końcu zerwała z Mikim i z dzieckiem stanęła u progu Tomka. Borys, by ratować Iskrę i zdobyć pieniądze na wykup klubu, wszedł w ostry konflikt i posunął się do szantażu w sprawie przeszczepu dla Angeliki. Olek i Róża próbowali wypromować salon z pomocą skompromitowanej aktorki, a powrót Adelajdy namieszał w życiu Jurka.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4165

Janek przypiera Lilkę do muru. Ta mięknie i wyznaje mu całą prawdę. Przysięga, że oczyści Kingę z zarzutów, jeśli Janek da im szansę. On jednak odmawia, nie pozostawia jej cienia nadziei… Karol urządza w Barbarianie urodzinową imprezę dla Ewy. Oskar z Kaliną robią dobrą minę do złej gry, bo właśnie są pokłóceni. Krystian pojawia się z Reterską, co jeszcze bardziej zagęszcza atmosferę. Wisienką na torcie jest szokująca niespodzianka, którą przypadkiem odkrywa Ewa. Ada umawia się z Jurkiem na romantyczny wieczór. Plany krzyżuje im Adelajda, którą czeka występ na żywo w popularnym talk show - kobieta boi się tego wywiadu i błaga Jurka, by jej towarzyszył. Ada ustępuje, choć podejrzewa, że Adelajdzie nie chodzi wyłącznie o ten jeden wieczór. Okazuje się, że ma rację.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4166

Ewa próbuje uchronić syna przed popełnieniem życiowego błędu. Czy jednak jest to możliwe? Krystian nie potrzebuje jej rad ani pozwolenia. Wbrew rozsądkowi i całemu światu. klęka przed Reterską. Emilka doszła już do siebie po traumatycznych przeżyciach z Mateuszem Stikiem. Wraca do pracy w fabryce i jest witana jak bohaterka. Jedyny zgrzyt stanowi fakt, że Fryderyk - w przeciwieństwie do Emilki - nie ma ochoty afiszować się z ich związkiem. Bolesław planuje pozbycie się Borysa, jak tylko ten odda szpik. Prośbą, groźbą i przekupstwem przekonuje Darka, by w odpowiednim momencie zabrał delikwenta na ostatnią przejażdżkę. Nie wie, że Eliza potajemnie nagrywa każde jego słowo.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4167

Eliza ma odruch, by ostrzec Borysa przed śmiertelnym zagrożeniem. Powstrzymuje ją myśl o córce - bez jego szpiku Angelika nie przeżyje. W chwili, gdy chłopak jest już na zabiegu, Eliza urywa się jednak z kliniki pod byle pretekstem i z nagraniem w telefonie jedzie na policję, donieść o zbrodniczych planach męża. Czeka ją przykra niespodzianka. Do warszawskiego więzienia dokwaterowani zostają groźni skazańcy. Bartek dowiaduje się, że są to ludzie odpowiedzialni za rozpętanie krwawego buntu w innym zakładzie. Wśród nich rozpoznaje znajomą twarz. Emilka tymczasem, pełna werwy i optymizmu, rozpoczyna nowe życie. Po spakowaniu i wyniesieniu rzeczy Bartka, nadrabia zaległości towarzyskie. Przekonuje przyjaciółki, że powinny same kreować swoje szczęście. Plan wspólnego wyjazdu, który miał być tylko żartem, zaczyna nabierać realnych kształtów. Także w relacjach damsko-męskich Emilka idzie dalej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, zwłaszcza Fryderyk.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4168

Fryderyk, zmieszany spontanicznością Emilki, ulatnia się. Nie odbiera telefonów, nie pojawia się też w pracy. Emilia jest zła i rozczarowana, ale już nigdy nie zamierza płakać przez mężczyzn. W Śmiałku tymczasem budzi się nadzieja - może córka się opamięta i wróci do Bartka? Artur pociesza Kingę po rozstaniu. Lilka wciąż jeszcze liczy, że dzięki Poli utrzyma przy sobie Janka. Janek zaś zaskakuje je obie, podejmując podczas radiowego programu na żywo niespodziewaną decyzję. Eliza w straszliwy sposób płaci za swój błąd. Darek tymczasem, zgodnie z planem, zabiera Borysa z kliniki w podróż, z której ma już nie wrócić. Po drodze wydarza się coś, co zmienia nastawienie Darka.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4169

Bolesław zatrudnia pielęgniarkę do skatowanej żony. Eliza potwierdza policji - to Darek, syn męża ją pobił. Oboje udają przed Angeliką, że nic się nie stało. Ta jednak czuje, że coś jest nie tak. Prosi Filipa o pomoc. Także Borys wpada do Filipa z błaganiem o wsparcie - ktoś czyha na jego życie. Gdy przyznaje, że zażądał ćwierć miliona za szpik dla Angeliki, Filip wygania go z domu. Piotrek uświadamia Wojnara, że za wymuszenie rozbójnicze grozi mu nawet dziesięć lat więzienia. Tymczasem Bolesław nie odpuszcza - jego ludzie już depczą Borysowi po piętach. Lucynka znów coś miesza w King’s Fitness i Marta musi ratować zajęcia z samoobrony na żywym modelu. Jędrek kończy z podbitym okiem i bardzo obiecującą znajomością. Lucynka zaś zaczyna podejrzewać, że jej roztrzepanie to efekt ciąży.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejne odcinki 4165-4169 zostaną wyemitowane w dniach 2-6 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

odc. 4165 - poniedziałek, 2 marca

- poniedziałek, 2 marca odc. 4166 - wtorek, 3 marca

- wtorek, 3 marca odc. 4167 - środa, 4 marca

- środa, 4 marca odc. 4168 - czwartek, 5 marca

- czwartek, 5 marca odc. 4169 - piątek, 6 marca

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

