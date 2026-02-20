W poprzednim odcinku (4162) odurzoną środkami nasennymi Lilkę zabrało pogotowie, a policja rozpoczęła poszukiwania zaginionej Poli. Bliscy Kingi nie mogli uwierzyć, że byłaby zdolna do uprowadzenia dziecka, lecz Janek zaczął mieć wątpliwości. Zwabiona podstępem Kinga została aresztowana. Dzięki wstawiennictwu Igi u Jamesa Alan otrzymał drugą szansę, po udanej rozmowie wziął pożyczkę pod przyszłą pensję, świętował sukces i snuł wielkie plany. Iga była zaniepokojona dziwnym zachowaniem Jamesa, który raz był miły i flirtujący, a innym razem całkowicie ją ignorował. Borys podjął desperacką próbę ratowania Iskry; dowiedziawszy się, że klub ma zostać sprzedany pod inwestycję developerską, wszedł w konflikt z kontrahentem i złożył kontrofertę, na którą nie miał pokrycia, a szef dał mu jeden dzień na zebranie pieniędzy.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4163

Ważą się losy Kingi – sąd ma zdecydować o przedłużeniu aresztu na 3 miesiące. Przyjaciele walczą o jej wolność i wiarygodność. Lilka tymczasem przekonuje Janka, że to Kinga podała jej środki nasenne, by móc zabrać Polę. Stańczuk jest rozczarowany żoną. Wtedy jednak słyszy słowa, które zostawiają go z niepokojącym pytaniem o to, co naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu Lilki. W całym zamieszaniu związanym z aresztowaniem Kingi, na progu Tomka zjawia się Jolka. Zerwała wreszcie z Mikim i oto jest - z dzieckiem i walizką, gotowa, by z Tomkiem zamieszkać. Nie mogła wybrać gorszego momentu. W chwili, gdy Angelika jest już po pierwszej dawce chemii przygotowującej do przeszczepu, Borys szantażuje Bolesława – potrzebuje ćwierć miliona na kupno Iskry albo nie odda szpiku. Wojnar nie ma pojęcia z kim ośmielił się zadrzeć.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4163. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 26 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)