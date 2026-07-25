Polscy siatkarze wylądowali w Chinach. Znamy datę pierwszego meczu w finałach Ligi Narodów

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-25 13:04

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn opuściła w piątkowy wieczór Warszawę, udając się do Chin. W miejscowości Ningbo rozpoczną się finałowe zmagania Ligi Narodów, gdzie podopieczni Nikoli Grbicia powalczą o obronę zeszłorocznego trofeum. Prezentujemy szczegółowy harmonogram tych decydujących spotkań.

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Autor: Fotostyk / Super Express

W piątek wieczorem polscy siatkarze wyruszyli w podróż, a w sobotę dotarli już do chińskiego Ningbo. W turnieju głównym Ligi Narodów zagrają, oprócz broniących tytułu Polaków, także reprezentacje Słowenii, Japonii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Ukrainy oraz gospodarze.

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W meczu otwierającym ćwierćfinały reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą, która jako ostatnia drużyna wywalczyła awans. Krótko przed rozpoczęciem podróży szkoleniowiec ogłosił nazwiska 15 zawodników zgłoszonych do turnieju. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w składzie zabrakło Jakuba Kochanowskiego, który obecnie przechodzi rekonwalescencję po operacji kolana.

Skład Polaków na decydujące starcia Ligi Narodów obejmuje następujących siatkarzy. Rozegraniem pokierują Marcin Komenda i Jan Firlej. Na ataku zagrają Kewin Sasak oraz Bartłomiej Bołądź. Jako środkowi powołani zostali Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak, Bartłomiej Lemański i Jakub Nowak. Pozycje przyjmujących obsadzą Artur Szalpuk, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Wilfredo Leon oraz Aleksander Śliwka, a w obronie wystąpią libero Maksymilian Granieczny i Jakub Popiwczak.

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Biało-Czerwoni zainaugurują swoje występy w finałowym etapie w czwartek, 30 lipca, stając do walki z Ukrainą. Spotkanie w Ningbo rozpocznie się o godzinie 13:30 czasu polskiego. Oto zestawienie wszystkich par ćwierćfinałowych.

Zmagania o półfinał rozpoczną się 29 lipca meczem Słoweńców z Turkami o godzinie 9:00 naszego czasu. Tego samego dnia o 13:30 zmierzą się Japończycy i Chińczycy. Dzień później, 30 lipca, zaplanowano potyczkę Włochów z Amerykanami o 9:00, a zaraz po nich, o 13:30, na parkiet wyjdą Polacy i Ukraińcy.

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