Johnny Depp wraca do Hollywood. Zagrał w adaptacji kultowej powieści - mamy zwiastun

Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge

Johnny Depp wraca na łono Hollywood w imponującym stylu. Podczas trwającego obecnie Comic-Conu w San Diego, czyli jednego z najważniejszych popkulturowych wydarzeń w branży, pojawił się jako Ebenezer Scrooge - główny bohater kultowego opowiadania Charlesa Dickensa. Dobór pierwszej roli po wygnaniu jest bardzo symboliczny, "Opowieść wigilijna" to bowiem historia drugiej szansy i odkupienia win - aczkolwiek zwiastun sugeruje, że film "Ebenezer" będzie odważną i nietypową adaptacją.

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"Ebenezer" będzie nie tyle adaptacją, co prequelem "Opowieści wigilijnej"?

W zaprezentowanej na festiwalu zapowiedzi widzimy, że reżyser Ti West czerpał z twórczości Tima Burtona. Tonem i klimatem "Ebenezer" przypomina bowiem takie dzieła jak "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street", zatem Depp z pewnością czuł się tu jak w domu. Największą ciekawość budzi jednak hasło promocyjne: "Zanim został Scroogem, był Ebenezerem", sugeruje bowiem, że film skupi się raczej na młodzieńczych latach skąpca, którego przyszło nam poznać w "Opowieści wigilijnej". Brzmi to obiecująco, w końcu opowiadanie Dickensa było adaptowane niezliczoną ilość razy, dobrze zatem, że nowa wersja jakkolwiek uargumentuje fakt swojego istnienia (z jakim skutkiem to czas pokaże).

Johnny Depp na czele obsady. Premiera tej jesieni

Oprócz Johnny'ego Deppa, dla którego jest to pierwsza rola po skandalicznym rozwodzie z Amber Heard, w obsadzie "Ebenezera" znaleźli się m.in. Andrea Riseborough ("Dobry chłopiec"), Ian McKellen ("X-Men", "Władca Pierścieni"), Tramell Tillman ("Rozdzielenie"), Rupert Grint ("Harry Potter") i Sam Claflin (seria "Igrzyska śmierci"). Za reżyserię odpowiada twórca słynnej trylogii grozy "X", "Pearl" i "MaXXXine" - Ti West, który pracował na bazie scenariusza Nathaniela Halperna ("Legion"). "Ebenezer" trafi do kin 13 listopada 2026 roku.

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Głośny rozwód i wygnanie z Hollywood

Johnny Depp i Amber Heard byli niegdyś jedną z hollywoodzkich it couples, ale sielanka dobiegła końca, gdy w 2016 roku Amber wniosła pozew o rozwód. Wówczas rozpoczęła się seria wzajemnych oskarżeń o przemoc domową i zniesławienie, które doprowadziły do głośnego procesu zakończonego ugodą na przełomie 2022 i 2023 roku. Po drodze Depp zdążył przegrać batalię sądową z tabloidem "The Sun", który nazwał go "żonobijcą", byłą małżonkę pokonał jednak w sądzie dwa lata później. Sąd orzekł, że artykuł Heard z 2018 roku, o doświadczaniu przemocy domowej, w istocie zniesławiał Deppa.

Skandaliczny rozwód i kulisy toksycznego małżeństwa pogrzebały kariery Heard i Deppa, który stracił rolę Gellerta Grindelwalda w serii "Fantastyczne zwierzęta". Aktor wrócił jednak po latach, ale czy widownia i Hollywood przywitają go jedna z otwartymi ramionami? Zobaczymy.

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