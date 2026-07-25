Tragiczna śmierć Marii Zięby w "Na Wspólnej". Widzowie zobaczą dramatyczne sceny w samolocie - ZDJĘCIA

Śmierć Marii Zięby w 4260. odcinku „Na Wspólnej” na antenie TVN

Po raz ostatni Bożena Dykiel wystąpiła w „Na Wspólnej” 29 kwietnia 2025 roku, kiedy wyemitowano 4002. odcinek telenoweli. Gwiazda kreowała uwielbianą postać Marii Zięby od samego początku istnienia telewizyjnego hitu, spędzając na planie łącznie ponad 22 lata.

W jaki sposób bohaterka rozstała się ze swoim mężem Włodkiem oraz najbliższymi? Wzruszające sceny rozegrały się w hali odlotów lotniska. To właśnie wtedy Maria udała się w podróż na Półwysep Iberyjski, towarzysząc swojej zmagającej się z nowotworem mózgu siostrze Róży (Halina Rasiakówna) oraz jej ukochanemu Ricardo (Reda Paweł Haddad). Celem wyprawy było podjęcie terapii u zaprzyjaźnionego eksperta medycznego. Po nagraniu tego fragmentu Bożena Dykiel już nigdy nie wróciła do pracy przy produkcji.

Odejście Bożeny Dykiel 12 lutego 2026 roku postawiło twórców w trudnej sytuacji i zmusiło ich do definitywnego zamknięcia historii Marii. Z uwagi na fakt, że materiał realizowany jest ze znacznym zapasem czasowym, ekipa scenarzystów zyskała blisko sześć miesięcy na łagodne oswojenie odbiorców z nadchodzącą tragedią. Z tego powodu zdecydowano się napisać sceny, w których Włodek leci do Hiszpanii, by sprowadzić małżonkę do kraju. Pechowo kobieta nigdy nie zobaczy już swoich potomków.

Warto dodać, że jeszcze przed dramatycznymi wydarzeniami w samolocie, u boku Włodka Zięby pojawiła się nowa postać kobieca, w którą wcieliła się debiutująca w obsadzie serialu Edyta Jungowska.

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Dramatyczne sceny w samolocie z Hiszpanii. Tak Maria Zięba pożegna się z widzami

4260. odsłona serialu skupi się na powrocie Włodka i Marii ze słonecznej Hiszpanii do stolicy Polski. Na miejscu najbliżsi zaplanowali dla nich radosne przyjęcie niespodziankę. Niestety, okrutny los brutalnie przerwie te plany, odbierając rodzinie ukochaną nestorkę rodu. Jak dokładnie dojdzie do tego nieszczęścia? Spokojny z pozoru rejs zamieni się w prawdziwy koszmar, a wszystko to wydarzy się dokładnie w momencie, gdy podekscytowani bliscy będą zmierzać do portu lotniczego.

W wyniku gwałtownych turbulencji organizm Marii nie wytrzyma i kobieta dozna rozległego zawału serca. Choć podróżująca tym samym lotem pani doktor błyskawicznie przystąpi do akcji ratunkowej, życia Ziębowej nie uda się ocalić. Bohaterka wyda ostatnie tchnienie na pokładzie maszyny, na długo przed posadzeniem jej na warszawskim Okęciu. Zrozpaczony Włodek przeżyje absolutny szok, gdy wielkie szczęście z rychłego powrotu do domu błyskawicznie przeistoczy się w jego największy życiowy dramat.

Ze względu na wcześniejszą śmierć Bożeny Dykiel, w kluczowych, wstrząsających ujęciach z 4260. odcinka musiała zastąpić ją specjalnie zatrudniona dublerka.

Rozpacz Włodka po stracie Marii Zięby. Co wydarzy się w kolejnych odcinkach „Na Wspólnej”?

Serialowa żałoba po uwielbianej postaci zdominuje fabułę aż do schyłku letnich miesięcy. Sierpniowe epizody ukażą ogromny ból i poczucie pustki, z jakimi będą musieli zmierzyć się Włodek oraz reszta rodziny. Ziębowie przez długi czas nie będą w stanie zaakceptować brutalnej prawdy o niespodziewanym odejściu Marii.

Akcja 4261. odcinka (który zostanie wyemitowany w telewizji TVN we wtorek 11 sierpnia) rozpocznie się z samego rana, kiedy zmartwiona Monika (w tej roli Sylwia Gliwa) rozpocznie gorączkowe poszukiwania swojego ojca. Jak się okaże, zdruzgotany mężczyzna spędzi noc pod drzwiami szpitalnego prosektorium, pragnąc czuwać przy zwłokach ukochanej. Po odnalezieniu wdowca bliscy dowiedzą się, że standardowe procedury wymagają przeprowadzenia autopsji zmarłej. Ta wiadomość całkowicie załamie Ziębę, jednak rodzina obieca mu bezwarunkowe wsparcie.

W obliczu biurokratycznych problemów, Michał (Robert Kudelski) zaangażuje w sprawę Weronikę (Renata Dancewicz). Prawniczka skontaktuje się z Kamilem Hofferem (Kazimierz Mazur), licząc na to, że lekarz przyspieszy wykonanie sekcji zwłok. Z kolei Paweł (Grzegorz Kwiecień) przetransportuje ciężarną Beatę (Katarzyna Ptasińska) na porodówkę, postanawiając jednak ukryć przed nią dramatyczne wieści. Na świat przyjdzie w pełni zdrowa dziewczynka, która w hołdzie dla nieżyjącej babci otrzyma imię Marysia.